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Питерец.ру » Общество » Пытались вывезти перчатки

Пытались вывезти перчатки

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107
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
На таможне предотвратили попытку вывоза большой партии перчаток

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице была пресечена попытка вывоза из страны большой партии средств индивидуальной защиты. На таможне изъяли 3 млн. 585 тыс. одноразовых перчаток. Эту партию весом порядка 2 тонн и стоимостью 28 тыс. евро нарушитель хотел перевезти в Польшу.

Перчатки были изъяты, а в отношении этой компании составлено дело об административном правонарушении. Теперь виновных ждет штраф в размере 300 тыс. руб. Это обусловлено тем, что с 24 марта экспорт средств индивидуальной защиты из России запрещен. Такая мера носит временный характер, что связано с пандемией коронавируса.

В Петербурге нередко возникают ситуации, когда кто-то пытается ввезти или вывести запрещенный товар. Многие такие ситуации были предотвращены на таможне.

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