В Ленобласти нашли скелетированные останки человека

Накануне утром в 10-15 км от деревни Борисово, на берегу реки Суйда в Гатчинском районе Ленобласти была сделана страшная находка. Обнаружили скелетированные останки неустановленного человека: части позвоночника, ребер, тазобедренной кости и голени со стопой. По заключению эксперта, давность костей составляет более 2-3 лет.

Останки направлены в морг на исследование для установления причины смерти. Изъяты две пары золотых сережек, наручные часы из белого металла, золотая цепочка, юбка темного цвета, фрагменты ткани. Там же нашли металлический молоток со следами коррозии.