В Московском районе ограбили мясной магазин

Накануне вечером, около 21:00 неизвестный в маске ограбил мясной магазин в доме 12 по Бассейной улице в Московском районе Петербурга.

Злоумышленник вошел в магазин и направив на кассира предмет, похожий на пистолет потребовал открыть сейф. Забрав из сейфа 35 тысяч рублей и еще 15 тысяч из кассы, налетчик скрылся с места происшествия. По данным АН «Оперативное прикрытие», фасад здания оборудован камерами видеонаблюдения. Видеозаписи просмотрены и сегодня будут изъяты полицией. Преступник высокого роста, плотного телосложения, тип лица европейский. Был одет в темную шапку, темную куртку со светлой горизонтальной полосой. На лице – медицинская маска.

Полиция проводит все необходимые мероприятия по розыску преступника.