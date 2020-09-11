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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе ограбили мясной магазин

В Московском районе ограбили мясной магазин

0
17
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
На Бассейной улице ограблен мясной магазин. Под угрозой пистолета преступник в маске похитил 35 тысяч рублей из сейфа и еще 15 тысяч из кассы. 

Накануне вечером, около 21:00 неизвестный в маске ограбил мясной магазин в доме 12 по Бассейной улице в Московском районе Петербурга.

Злоумышленник вошел в магазин и направив на кассира предмет, похожий на пистолет потребовал открыть сейф. Забрав из сейфа 35 тысяч рублей и еще 15 тысяч из кассы, налетчик скрылся с места происшествия. По данным АН «Оперативное прикрытие», фасад здания оборудован камерами видеонаблюдения. Видеозаписи просмотрены и сегодня будут изъяты полицией. Преступник высокого роста, плотного телосложения, тип лица европейский. Был одет в темную шапку, темную куртку со светлой горизонтальной полосой. На лице – медицинская маска.

Полиция проводит все необходимые мероприятия по розыску преступника.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район разбойное нападение магазин
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