ента новостей

15:33
Петербурженка погибла при падении с высоты
09:55
Вишневский о «масочном налоге»
08:36
Припугнули штрафами
16:33
Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»
23:54
В Петербурге до конца мая продлеваются ограничения, связанные с коронавирусом
16:06
В Петербурге состоялся авиационный парад в честь Дня Победы
16:00
В Ленобласти состоялись церимонии возложения цветов и венков на воинских мемориалах
15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
10:01
Гипермаркеты «Карусель» закрывают
09:17
Как отпразднуют День победы?
16:54
Парады под окнами ветеранов пройдут в Петербурге
15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
12:03
В Петербурге полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя
09:27
Бегающие лосята
08:48
Введут масочный режим
18:41
ОНФ в Петербурге организовал передачу комплекса для температурного скрининга
16:29
В Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании
16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
10:03
Назовут ли форс-мажор форс-мажором?
09:33
Льготы для бизнеса начали работать
00:07
Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?
20:02
«Матч ТВ» покажет 9 мая документальный фильм «Внуки Победы»
19:56
В майские выходные ветеринарный и фитосанитарный контроль успешно прошли более 77 тысяч тонн продукции
19:54
Петербургские депутаты призывают отменить критерий «виновности» медика в заражении коронавирусом для получения выплаты
19:51
Исторический парк и ГМЗ «Царское Село» представят виртуальную выставку об истории восстановления царскосельских дворцов
19:49
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
16:31
Ко Дню Победы ветераны обратились с напутствием к жителям Петербурга в рамках проекта ОНФ «75 правил жизни победителей»
16:26
Волонтеры #МыВместе передадут продуктовые наборы ветеранам
16:23
В Петербурге две мошенницы забрали у пенсионерки около 75 тысяч рублей за ремонт труб
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » Петербурженка погибла при падении с высоты

Петербурженка погибла при падении с высоты

0
14
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
Яндекс
Юная петербурженка погибла при падении с высоты в Красногвардейском районе Петербурга

Накануне вечером, около 22:30 под окнами дома на Среднеохтинском проспекте был обнаружен труп 19-летней жительницы Купчино. Девушка выпала из окна квартиры на 5-м этаже, принадлежащей 24-летнему мужчине. Она находилась в гостях у молодого человека, который был ее парнем.
В ходе совместного распития спиртных напитков у пары произошел конфликт. Мужчину доставили в полиции и составили на него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным АН «Оперативное прикрытие», молодой человек в 2014 году бы судим за сбыт наркотиков. Как несовершеннолетнему ему назначили условное наказание – два году лишения свободы с испытательным сроком.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район падение с высоты обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...

Похожие публикации

11-01-2019, 10:13
В Адмиралтейском районе девушка погибла выпав из окна на пятом этаже
20-04-2018, 12:49
В Калининском районе пенсионерка выпала из окна
17-10-2019, 14:38
В Мурино мужчина погиб при падении с высоты
4-09-2018, 09:29
В Ленобласти погибла школьница выпав из окна на 13-м этаже
8-11-2018, 10:00
В Красносельском районе приезжий из Псковской области выпал из окна 9-го этажа
12-07-2018, 11:39
В Петербурге девушка выпала с 9-го этажа

Происшествия на дорогах

0
242
8-05-2020, 15:13
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
0
974
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
947
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
1 109
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
Наверх