Петербурженка погибла при падении с высоты

Накануне вечером, около 22:30 под окнами дома на Среднеохтинском проспекте был обнаружен труп 19-летней жительницы Купчино. Девушка выпала из окна квартиры на 5-м этаже, принадлежащей 24-летнему мужчине. Она находилась в гостях у молодого человека, который был ее парнем.

В ходе совместного распития спиртных напитков у пары произошел конфликт. Мужчину доставили в полиции и составили на него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным АН «Оперативное прикрытие», молодой человек в 2014 году бы судим за сбыт наркотиков. Как несовершеннолетнему ему назначили условное наказание – два году лишения свободы с испытательным сроком.