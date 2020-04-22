В Купчино молодая женщина выпала из окна квартиры на 7 этаже

Рано утром накануне, около 08 часов от дома 13 по улице Димитрова неизвестную молодую женщину госпитализировали в НИИ скорой помощи. На вид пострадавшей около 30 лет.

Женщина была доставлена госпитализировали в НИИ скорой помощи с множественными переломами и травмами. Пациентку поместили в реанимацию.

Известно, что женщину выпала из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже.