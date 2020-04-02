В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратился 47-летний житель Красносельского района Петербурга, который сообщил о том, что 30 марта в поселке Вырица на даче его приемный сын, 14-летний школьник, изнасиловал их родную 9-летнюю дочь.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подростку избрана мера пресечения подписка о невыезде.