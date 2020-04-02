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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру

В Ленобласти приемный сын изнасиловал сестру

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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В поселке Вырица, Гатчинского района Ленобалсти приемный сын изнасиловал на даче 9-летнюю сестру

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленобласти обратился 47-летний житель Красносельского района Петербурга, который сообщил о том, что 30 марта в поселке Вырица на даче его приемный сын, 14-летний школьник, изнасиловал их родную 9-летнюю дочь.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Подростку избрана мера пресечения подписка о невыезде.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район изнасилование подростки
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