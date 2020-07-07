Дмитриева, Фоменко и Шнуров стали сопредседателями «Партии Роста»

Фигура эпатажного Сергея Шнурова давно привлекает внимание СМИ. Вот и его официальное вступление в «Партию Роста» сразу эту политическую силу упоминаемой в новостях и заметках. Перед парламентскими выборами привлечение внимания к себе очень важно, и здесь Сергей Шнуров – едва ли не беспроигрышный вариант.

«Питерец.ру» отмечает, что начинающий 47-летний политик Шнуров не долго был рядовым партийцем, сразу рванув в сопредседатели партии. Надо сказать, что институт сопредседателей делает любую структуру довольно рыхлой (кому же подчиняться низовым звеньям?), но и более демократичной.

Среди других сопредседателей можно выделить ещё несколько человек. Шоумен Николай Фоменко давно получил всероссийскую известность, будучи участником бит-квартета «Секрет» и ведущим «Русского Радио». Коллегами Шнурова и Фоменко стали политик и оратор Сергей Станкевич (сейчас – эксперт Фонда Собчака) и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Так что Шнурову будет у кого набраться опыта.