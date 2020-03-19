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Питерец.ру » Политика » «Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?

«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
instagram.com
Авторитетное издание заявило, что музыкант будет участвовать в довыборах по 21-му округу.

«Питерец.ру» сообщал о скоропостижной смерти депутата городского Законодательного Собрания Павла Зеленкова. В соответствии с законодательством, по округу ушедшего из жизни парламентария должны состояться довыборы. И вот – первая информационная «бомба», которую взорвал «Коммерсант».

Это издание утверждает, что Сергей Шнуров намерен побороться за мандат городского депутата, воспользовавшись довыборами. Вряд ли 46-летний Шнуров нуждается в дополнительном представлении: его и так все знают. Хватит ли узнаваемости и харизмы новоявленному политику Шнурову – покажут выборы: по мнению «Коммерсанта», рокера выдвинет «Партия Роста». В случае избрания Шнуров может оказаться во фракции «Партии Роста», где составит компанию действующим депутатам Оксане Дмитриевой, Максиму Резнику и Сергею Трохманенко.

То же СМИ называет возможных соперников Шнурова по 21-му округу (территория Московского и Фрунзенского районов). Среди них – бывший депутат городского парламента Александр Кобринский, представляющий «Яблоко». Возможно участие в этих выборах и координатора петербургского отделения ЛДПР Юрия Ломакина.

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