В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих закрытиях и ограничениях движения на дорогах города, которые будут действовать в период с 26 по 28 октября 2025 года. Эти меры связаны с необходимостью проведения различных работ, включая установку временных ограждений и реконструкцию инженерных сетей.

Начнем с Адмиралтейского района. С 28 октября 2025 года и до 4 января 2026 года будет ограничено движение транспортных средств по набережной канала Грибоедова. Это ограничение будет действовать на участке от Средней Подьяческой улицы до Большой Подьяческой улицы, и связано с работами по установке временного ограждения. Важно учитывать, что данные меры могут вызвать дополнительные затруднения в движении, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

В Василеостровском районе также ожидаются изменения в дорожном движении. С 28 октября 2025 года по 8 августа 2028 года будет ограничено движение транспорта по 17-й линии В.О. Этот участок дороги будет закрыт в связи с установкой временного ограждения и пешеходной галереи, что связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан во время проведения работ. Участникам дорожного движения следует быть внимательными и учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

В Красносельском районе с 26 октября по 11 декабря 2025 года будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей на проспектах Будённого и Ветеранов. В связи с этим с 26 октября по 14 ноября будет ограничено движение транспорта по проспекту Будённого на участке от проспекта Ветеранов до Санкт-Петербургского шоссе. Водителям рекомендуется использовать объездные маршруты, такие как проспект Ветеранов, чтобы избежать заторов и задержек.

Кроме того, в Пушкинском районе в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия будут введены временные ограничения на движение транспорта. В частности, 26 и 29 октября на один день будет ограничено движение на перекрестках Красносельского шоссе с Краснослободским переулком, Гренадерской улицей и Фуражным переулком. В эти дни будут закрыты левые повороты на указанных перекрестках. Также 28 и 31 октября будет закрыто движение по Краснослободскому переулку, Гренадерской улице и Фуражному переулку в створе Красносельского шоссе, что также потребует от водителей использования альтернативных маршрутов, таких как Парковая улица и Госпитальный переулок.

Важно отметить, что до 31 октября также будет ограничено движение по Красносельскому шоссе в городе Пушкин на участке от Саперной улицы до Парковой улицы. Это ограничение касается и перекрестков с Краснослободским переулком, Гренадерской улицей и Фуражным переулком. В связи с вышеописанными работами, ГАТИ напоминает, что подрядчики обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов в местах проведения работ.

Все перечисленные ограничения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и могут вызвать определенные неудобства для автомобилистов и пешеходов. Поэтому рекомендуется заранее планировать свои поездки и учитывать возможные изменения в маршрутах. Будьте внимательны на дорогах и следуйте указаниям дорожных знаков и светофоров.