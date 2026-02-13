В трех района Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих закрытиях и ограничениях дорожного движения, которые будут действовать 16 и 17 февраля. Данные меры связаны с проведением различных работ на территории города и затронут несколько районов, в том числе Петродворцовый, Пушкинский и Центральный.

В Петродворцовом районе, начиная с 16 февраля и до 3 марта, будет ограничено движение транспортных средств на Красносельском шоссе в поселке Стрельна. Это связано с необходимостью выполнения работ по установке временных ограждений. Ограничения коснутся участка от Сергиевского путепровода до дома номер 72 литера А. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.

В Пушкинском районе с 17 февраля по 12 августа также будут введены ограничения. Это связано с началом работ по строительству новой дороги и остановки общественного транспорта по Петербургскому шоссе. Ограничения будут действовать на участке от Витебского проспекта до Детскосельского бульвара. Водителям следует быть внимательными и учитывать изменения в схемах движения.

Что касается Центрального района, то здесь с 17 февраля по 28 марта будут ограничены движения на нескольких улицах в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей. В частности, ограничение коснется Евгеньевской улицы, где движение будет ограничено от проспекта Бакунина до Старорусской улицы. Также с 17 февраля по 28 марта будет закрыто движение по Старорусской улице от Евгеньевской улицы до Новгородской улицы. Кроме того, ограничения будут введены на перекрестке Старорусской, Евгеньевской и Кирилловской улиц, где будет закрыт сквозной проезд. Это означает, что водителям придется искать объездные маршруты.

Объездные пути будут проходить по Новгородской улице, проспекту Бакунина, Мытнинской улице, Старорусской улице, Кирилловской улице, 8-й Советской улице и Евгеньевской улице. Важно отметить, что несмотря на ограничения, производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов в местах проведения работ. Это необходимо для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

ГАТИ призывает водителей заранее планировать свои поездки и учитывать новые условия движения, чтобы минимизировать время в пути и избежать заторов. Все ограничения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и их соблюдение крайне важно для безопасности и комфорта всех граждан.