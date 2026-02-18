ента новостей

19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта

В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 20 февраля

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в дорожном движении, которые будут введены с 20 февраля. В частности, в Адмиралтейском районе города планируются определенные ограничения, связанные с проведением работ по установке временных ограждений. Эти работы будут проходить с 20 февраля по 30 июня, и в этот период движение автотранспорта будет ограничено на Лермонтовском проспекте. Ограничения будут действовать на участке от Садовой улицы до Канонерской улицы. Кроме того, с 20 по 24 февраля также будет ограничено движение на Садовой улице, в частности от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта.

В Приморском районе с 20 февраля по 1 марта ожидаются ограничения движения в связи с выполнением работ по строительству газопровода. Эти работы будут проходить у дома номер 36, корпус 6, литера А, на Фермском шоссе. Важно отметить, что в это время автомобилистам следует быть особенно внимательными и учитывать изменения в маршрутах.

Также в Пушкинском районе с 20 февраля по 27 декабря будет закрыто движение транспорта по Новгородскому проспекту в поселке Шушары. Ограничения будут действовать на участке от Шушарской дороги до Пушкинской улицы. В связи с закрытием этого участка предусмотрены объездные маршруты. Автомобилисты могут воспользоваться Пушкинской улицей, Витебским проспектом, Петербургским шоссе и Шушарской дорогой для объезда закрытых участков.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Важно обращать внимание на установленные информационные щиты, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда участков, где проводятся работы. Все ограничения движения, связанные с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, будут действовать в указанные сроки, и водителям следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств на дорогах. Будьте внимательны на дороге и следуйте указаниям дорожных знаков.

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
Вчера, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Вчера, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
