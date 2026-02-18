В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в дорожном движении, которые будут введены с 20 февраля. В частности, в Адмиралтейском районе города планируются определенные ограничения, связанные с проведением работ по установке временных ограждений. Эти работы будут проходить с 20 февраля по 30 июня, и в этот период движение автотранспорта будет ограничено на Лермонтовском проспекте. Ограничения будут действовать на участке от Садовой улицы до Канонерской улицы. Кроме того, с 20 по 24 февраля также будет ограничено движение на Садовой улице, в частности от переулка Макаренко до Лермонтовского проспекта.

В Приморском районе с 20 февраля по 1 марта ожидаются ограничения движения в связи с выполнением работ по строительству газопровода. Эти работы будут проходить у дома номер 36, корпус 6, литера А, на Фермском шоссе. Важно отметить, что в это время автомобилистам следует быть особенно внимательными и учитывать изменения в маршрутах.

Также в Пушкинском районе с 20 февраля по 27 декабря будет закрыто движение транспорта по Новгородскому проспекту в поселке Шушары. Ограничения будут действовать на участке от Шушарской дороги до Пушкинской улицы. В связи с закрытием этого участка предусмотрены объездные маршруты. Автомобилисты могут воспользоваться Пушкинской улицей, Витебским проспектом, Петербургским шоссе и Шушарской дорогой для объезда закрытых участков.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными и осторожными. Важно обращать внимание на установленные информационные щиты, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда участков, где проводятся работы. Все ограничения движения, связанные с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, будут действовать в указанные сроки, и водителям следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств на дорогах. Будьте внимательны на дороге и следуйте указаниям дорожных знаков.