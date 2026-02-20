В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях дорожного движения, которые будут действовать в Санкт-Петербурге в период с 22 по 25 февраля 2024 года. Эти изменения касаются различных районов города и связаны с проведением строительных работ, что может повлиять на маршруты передвижения водителей и пешеходов. Ниже представлена подробная информация о запланированных ограничениях.

В Красногвардейском районе, начиная с 23 февраля и до 11 марта, будет закрыто движение транспорта по Малоохтинскому проспекту. Это связано с необходимостью проведения работ по строительству нового газопровода. Закрытие затронет участок от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка. Для того чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей, предусмотрен объезд: рекомендуется использовать Малоохтинскую набережную, Республиканскую улицу и Малоохтинский проспект в качестве альтернативных маршрутов.

В Красносельском районе с 23 февраля по 19 марта также ожидаются ограничения. Здесь, в связи с работами по строительству водопроводных сетей, будет ограничено движение на улице Маршала Казакова в районе её пересечения с улицей Котина. Водителям стоит заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов и задержек.

Курортный район также не останется без изменений. С 24 февраля по 9 марта в городе Сестрорецк будет ограничено движение транспорта по улице Инструментальщиков. Это связано с прокладкой газопровода в районе пересечения с Дегтярёвым и Транспортным переулками. Кроме того, с 25 февраля по 10 марта будет закрыто движение по 1-й Луговой улице на пересечении с Ручейной улицей. В это же время будет ограничено движение и по самой Ручейной улице на пересечении с 1-й Луговой улицей. Для удобства водителей предусмотрен объезд по 1-й Луговой, 2-й Луговой и Ручейной улицам.

В Московском районе с 23 февраля по 30 мая в связи с работами по установке временного ограждения будет закрыто движение по Алтайской улице от улицы Ленсовета до проспекта Юрия Гагарина. Водители смогут объехать закрытый участок по улицам Ленсовета и Типанова, а также по проспекту Юрия Гагарина и улице Орджоникидзе.

Петроградский район также подвергнется изменениям в связи с проведением работ. С 24 февраля 2026 года по 22 сентября 2028 года в районе дома 8 литера А на Средней Колтовской улице будет ограничено движение транспорта. Эти ограничения будут действовать на один день — 24 февраля 2026 года, а также с 21 по 22 сентября 2028 года. Кроме того, с 25 февраля 2026 года по 20 сентября 2028 года будет ограничено движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Пионерской улицы, а также по Пионерской улице от Петергофской улицы до Гдовской улицы.

В Петродворцовом районе с 22 февраля по 31 марта также будут проводиться работы, связанные с прокладкой различных коммуникаций. Это может повлечь за собой дополнительные ограничения, о которых ГАТИ будет информировать дополнительно.

Важно отметить, что все указанные ограничения направлены на улучшение инфраструктуры города и создание более комфортных условий для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Водителям рекомендуется заранее планировать свои поездки, учитывать возможные изменения в движении и, при необходимости, использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек и неудобств.

ГАТИ призывает всех участников дорожного движения проявлять терпение и внимательность в условиях временных ограничений, а также следить за актуальной информацией о состоянии дорог и изменениях в движении. Это поможет обеспечить безопасное и комфортное передвижение по городу в период проведения строительных работ.