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Питерец.ру » Общество » Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу

Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу

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Опубликовал: Anton78
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Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу

В ходе рабочего объезда Выборгского района Петербурга губернатор Александр Беглов заявил о самой масштабной закупке уборочной техники в этом году в современной истории города. Северная столица переходит на новую систему уборки внутриквартальных территорий, в связи с этим Смольный закупил 1186 единиц техники и 400 единиц навесного оборудования.
При этом даже с учетом закупленной в прошлом году дополнительной техники, город не справился со снегопадами, поскольку по нормативам в Петербурге должно быть не менее 3500 единиц. Второй проблемой является дефицит кадров среди коммунальщиков. На конец октября не хватало 4,5 тысяч человек. Найти их в столь короткий срок не представляется возможным с учетом низких зарплат, убеждены эксперты.

Стоит отметить, что жители Петербурга уже не верят обещаниям Беглова о готовности города к зиме, а 65% горожан называют некомфортной жизнь в Северной столице зимой из-за плохой уборки снега.

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