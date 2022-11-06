Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу

В ходе рабочего объезда Выборгского района Петербурга губернатор Александр Беглов заявил о самой масштабной закупке уборочной техники в этом году в современной истории города. Северная столица переходит на новую систему уборки внутриквартальных территорий, в связи с этим Смольный закупил 1186 единиц техники и 400 единиц навесного оборудования.

При этом даже с учетом закупленной в прошлом году дополнительной техники, город не справился со снегопадами, поскольку по нормативам в Петербурге должно быть не менее 3500 единиц. Второй проблемой является дефицит кадров среди коммунальщиков. На конец октября не хватало 4,5 тысяч человек. Найти их в столь короткий срок не представляется возможным с учетом низких зарплат, убеждены эксперты.

Стоит отметить, что жители Петербурга уже не верят обещаниям Беглова о готовности города к зиме, а 65% горожан называют некомфортной жизнь в Северной столице зимой из-за плохой уборки снега.