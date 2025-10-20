ента новостей

В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц

В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Дорожники возобновили противогололедную обработку улиц Петербурга

На минувшей неделе погода в Санкт-Петербурге в основном определялась влиянием антициклонов. Это привело к тому, что на город обрушилось множество тихих и солнечных часов, в то время как осадки были довольно редкими. Однако, несмотря на это, ночные заморозки не заставили себя долго ждать, что создало определенные сложности в организации работ по благоустройству улиц. В результате, характер работ в дневное и ночное время кардинально отличался друг от друга.

В дневное время, когда поверхности прогревались под солнечными лучами, дорожные службы активно занимались мойкой территорий. За прошедшую неделю было проведено тщательное очищение 770 остановочных павильонов, а также более 37 тысяч погонных метров ограждений. Кроме того, специалисты освободили от опавших листьев и мусора 3 тысячи водоотводных патрубков, что крайне важно для обеспечения нормального функционирования системы водоотведения. В результате вывоза мусора на полигон накопилось более 1100 кубометров отходов и 1,5 тысячи тонн смета.

С наступлением ночи акцент работы смещался на противогололедную обработку улиц. С четверга дорожные службы возобновили применение специальной обработки, чтобы обеспечить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов. В настоящее время для этих целей используется 23% раствор соли в воде, который эффективно борется с образованием гололеда. Специальная техника дежурит на наиболее опасных участках, где особенно важно следить за состоянием дороги. Особое внимание уделяется набережным, мостам и путепроводам, которые в зимнее время могут представлять серьезную опасность.

Помимо дорожных работ, специалисты зеленого хозяйства активно занимаются осенними работами по благоустройству. В рамках этой деятельности они не только убирают и проводят текущий ремонт садово-парковой мебели, но и реализуют запланированные агротехнические мероприятия. За прошедшую неделю садовники восстановили газоны в парках, скверах и на бульварах общей площадью почти 26 тысяч квадратных метров. Также было высажено 40 тысяч новых цветов, включая луковичные, почти 1300 деревьев и порядка 10 тысяч кустарников. Значительная часть новых саженцев была высажена благодаря активному участию жителей города, которые присоединились к акции в рамках месячника по благоустройству.

В настоящее время уборка магистралей, переулков и площадей осуществляется с использованием 626 единиц специализированной техники. Труднодоступные участки, куда не может заехать техника, подметают 955 работников ручного труда, что позволяет поддерживать чистоту и порядок в городе.

Дежурная служба Комитета по благоустройству работает круглосуточно и принимает звонки по телефону 576-14-83. За прошедшую неделю поступило 151 заявка от граждан, вся информация была оперативно передана на соответствующие предприятия для быстрого реагирования. Для решения различных вопросов также можно воспользоваться платформой обратной связи, доступной на портале госуслуг. Выход на приложение «Госуслуги Решаем вместе» возможен и со страницы Комитета в социальной сети ВКонтакте. Для того чтобы составить обращение, необходимо нажать кнопку «сообщить о проблеме», которая находится в меню под «шапкой» группы. Все ответы на обращения предоставляются на русском языке, что делает коммуникацию с гражданами более удобной и понятной.


