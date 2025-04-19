Город убирают перед Пасхой

«Питерец.ру» сообщает, что СПб активно готовится к празднованию Пасхи. Перед этим великим праздником, который в этом году отмечается завтра, коммунальные службы города начали серьезную уборку территорий перед храмами и соборами.

Тщательно убираются улицы, прилегающие церквям. Коммунальщики удаляют загрязнения с помощью специальных моющих средств. Проводятся работы по уборке тротуаров, очистке остановок и вывозу мусора. Отдельное внимание уделяется зонам парковок и дорожкам для пешеходов.

Кроме того, сотрудники коммунальных служб занимаются обновлением зеленых насаждений, расположенных рядом с храмами. Также приводят в порядок скамейки, дорожки и зеленые насаждения.