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Питерец.ру » Общество » Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы

Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
spb-neo.ru
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы

27 ноября в город пришёл первый залповый снегопад, который внёс коррективы в график работы всех городских служб, а также регионального оператора. Перед Невским экологическим оператором стоит важная задача - оптимизировать маршруты спецтехники таким образом, чтобы весь объем ТКО вывозился оперативно и своевременно.

Для того, чтобы жители могли беспрепятственно перемещаться по городу, а сугробы не мешали бесперебойному вывозу ТКО, все службы действуют сообща: на дорогах и тротуарах работает снегоуборочная техника, а дворы и подъезды к контейнерным площадкам оперативно расчищают дворники. Кроме того, в случае крайней необходимости мусоровозы совершают повторные подъезды к контейнерным площадкам, чтобы собрать весь объем отходов.

На данный момент на линии работает 324 мусоровоза, при необходимости, количество спецтехники для вывоза ТКО будет увеличено до 380 единиц. В период обильных снегопадов все коммунальные службы работают в усиленном режиме и региональный оператор – не исключение. Для решения возникших сложностей Невский экологический оператор оперативно корректирует график работы и, при возникновении потребности, выводит на линию дополнительные единицы техники. Однако успешная работа — это, прежде всего, командная работа, как городских служб, так и самих жителей.

Мы просим петербуржцев с пониманием отнестись к возможным изменениям графика вывоза ТКО и ни в коем случае не парковать автомобили перед контейнерными площадками, а также там, где они могут препятствовать проезду мусоровозов и снегоуборочной техники.

Горячая линия Невского экологического оператора принимает обращения от физических и юридических лиц по номеру телефона +7 (812) 213-07-10.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Невский экологический оператор
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