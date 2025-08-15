Беглов поздравил петербуржцев с Днем археолога

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением в День археолога. В своем обращении он подчеркнул значимость работы этих специалистов для сохранения и изучения исторического наследия Северной столицы и всей страны.

Беглов отметил, что благодаря кропотливому труду археологов раскрываются новые страницы истории Санкт-Петербурга, позволяющие лучше понять прошлое города и его роль в формировании российской культуры. Александр Дмитриевич выразил благодарность ученым и исследователям за их преданность делу и вклад в сохранение культурных ценностей для будущих поколений.

Губернатор также подчеркнул, что городское правительство уделяет особое внимание поддержке археологических исследований и сохранению объектов культурного наследия. Он отметил важность сотрудничества между научными организациями, государственными органами и общественными организациями в этой сфере.