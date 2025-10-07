ента новостей

Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
11:04
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
12:59
Выставка работ людей старшего возраста «Добрых рук мастерство»
11:36
Приморский парк Победы отмечает 80-летие
11:30
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения
11:23
В Ленобласти пьяный водитель на иномарке врезался в дерево. Погиб пассажир
11:18
На Васильевском острове мигрант напал на бригаду скорой помощи
11:14
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с Будапештской улицы
11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
11:04
В Гатчине задержали подозреваемых в похищении человека
11:00
На трассе "Нарва" легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Пострадала женщина и двое детей
10:54
В Ленобласти задержали женщину, «заказавшую» убийство своего мужа
19:24
Выставка «Живой Пушкин»
16:17
В Петербурге предлагают освободить плавучие музеи от транспортного налога
16:06
Беглов назначил председателя КРТИ Петербурга
16:02
В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного
11:21
В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта
11:14
В Петербурге и Ленобласти полиция ликвидировала подпольные майнинговые фермы
11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
11:05
В торговом центре на проспекте Просвещения подросток выстрелил в лицо сверстнику
11:00
Конфликт мужчин на «Удельной» завершился стрельбой из аэрозольного устройства
10:56
На Гражданском проспекте прохожего ранили из пневматики
Александр Беглов поздравил Владимира Путина с днём рождения

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов поздравил с днём рождения Президента России

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, от имени всех жителей города выразил свои искренние поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его 73-летия. Этот день стал важным событием не только для самого Президента, но и для всей страны, поскольку его деятельность и решения касаются жизни каждого гражданина. В своем поздравлении Беглов отметил, что такие значимые события, как возвращение Крыма и Севастополя, а также защита исторических территорий, оказали существенное влияние на развитие России. Эти шаги стали не просто политическими решениями, но и источником нового мощного импульса для подъёма национального самосознания нашего народа.

Александр Беглов подчеркнул, что решительность и твёрдость Владимира Путина в вопросах укрепления государственного суверенитета, а также в сохранении традиционных ценностей, нашли поддержку у абсолютного большинства граждан нашей страны. Это свидетельствует о том, что многие россияне разделяют взгляды и подходы Президента к ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Губернатор также выразил благодарность Владимиру Путину за его бесценную поддержку в реализации масштабных проектов, которые направлены на процветание Санкт-Петербурга как современного мегаполиса XXI века. Эти проекты имеют большое значение для развития города, улучшения качества жизни его жителей и создания новых возможностей для будущих поколений.

В заключение своего поздравления, Александр Беглов пожелал Президенту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений, которые будут направлены на благо Отечества. Он выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия будет продолжать двигаться вперёд, преодолевая все трудности и достигая новых высот. Это поздравление стало не только выражением уважения к Президенту, но и отражением единства и солидарности жителей Санкт-Петербурга в поддержке его курса на развитие страны.

