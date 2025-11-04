В Казанском соборе состоялось торжественное богослужение во имя Казанской иконы Божией Матери

Сегодня, в величественном Казанском соборе, расположенном в сердце Санкт-Петербурга, состоялось значимое и торжественное богослужение, посвященное Казанской иконе Божией Матери. Этот день имеет особое значение для православных верующих, так как он считается престольным праздником главного храма города. В ходе Божественной литургии, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, ему сослужили представители духовенства, объединенные в митрополию, что добавило особую торжественность этому событию.

На богослужении присутствовали высокопоставленные гости, среди которых губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов. Эти фигуры, представляющие как исполнительную, так и законодательную власть, подчеркнули важность праздника и его значение для общества.

Александр Беглов, обращаясь к собравшимся, поздравил всех православных верующих с праздником Казанской иконы Божией Матери, а также с Днём народного единства. Он отметил, что на протяжении многих веков этот образ считался заступницей России, символом, который объединял народ в трудные времена. «Казанская икона Божией Матери стала знамением для народа, который встал на защиту своего Отечества», - сказал губернатор. Он также добавил, что праздник, посвящённый Казанской иконе, олицетворяет благодарность нашего народа за освобождение России от иноземных захватчиков.

Александр Беглов подчеркнул, что этот день неразрывно связан с Днём народного единства, который символизирует сплочение народа в борьбе за свои традиции, свободу, землю и людей. «Сегодня мы вновь объединяемся в борьбе за правое дело», - отметил он, подчеркивая важность единства в современных реалиях.

Губернатор также напомнил о том, что Казанская икона Божией Матери была особенно почитаема основателем Петербурга Петром Первым. Он перенес её список из Москвы в новую столицу, сделав этот образ неотъемлемой частью истории города. «Казанская икона помогает петербуржцам ощущать духовную связь с теми, кто веками защищал Россию. Это и ополченцы Минина и Пожарского, и воины петровской эпохи, и герои Отечественной войны 1812 года, и поколение победителей фашизма», - сказал Беглов, подчеркивая значимость иконы как символа защиты и веры.

Губернатор также отметил, что перед чудотворной иконой молился сам Кутузов, отправляясь на войну с Наполеоном, а Казанский собор стал местом упокоения этого великого полководца. Это придаёт дополнительный вес и значение как самому собору, так и иконе.

Александр Беглов также обратил внимание на то, что Казанский собор стал важным местом духовной поддержки для семей участников специальной военной операции. Люди приходят к иконе Божией Матери с молитвами о воинах, которые защищают страну, что подчеркивает важность духовной поддержки в трудные времена. Губернатор отметил, что церковь всегда оставалась главным хранителем духовных ценностей, и в нынешних условиях священнослужители Русской Православной Церкви продолжают оказывать помощь не только нашим воинам, но и людям, проживающим в исторических регионах России.

«Казанская икона продолжает объединять нас», - заключил губернатор, подчеркивая её значимость как символа единства и надежды для народа. Этот праздник стал не только данью уважения к истории, но и важным напоминанием о том, что вера и духовность остаются опорой для людей в любое время, особенно в трудные моменты.