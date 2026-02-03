ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко

Опубликовал: Вадик Котов
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге открыта улица в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко

Сегодня в Красносельском районе Санкт-Петербурга состоялась значимая и торжественная церемония открытия улицы, которая теперь носит имя Комиссара Грушко. Это мероприятие собрало множество участников, среди которых были высокопоставленные лица, включая руководство Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возглавляемое генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным. Также на церемонии присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко, сотрудники транспортной полиции, представители образовательных учреждений, входящих в систему МВД, курсанты, суворовцы и кадеты, ветераны органов внутренних дел и активисты общественных организаций.

В своем выступлении Роман Плугин акцентировал внимание на важности увековечения памяти выдающихся государственных деятелей, которые сделали значительный вклад в развитие органов внутренних дел, а также сотрудников, посвятивших свою жизнь служению Родине. Он отметил: «ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжает проводить масштабную работу, направленную на сохранение и увековечение памяти тех, кто оставил яркий след в истории нашей страны». Открытие улицы, названной в честь Евгения Семеновича Грушко, стало данью уважения не только к конкретной личности, но и к символу стойкости, мужества и верности долгу. Грушко, будучи начальником ленинградской милиции, проявил выдающиеся качества в условиях блокады, когда город испытывал невероятные трудности.

Выбор Красносельского района для увековечения памяти Грушко не был случайным. В годы Великой Отечественной войны именно здесь проходил Урицкий рубеж, который защищала 21-я дивизия НКВД. Этот район славится своими улицами, названными в честь героев, которые отдали свои жизни за защиту Ленинграда. Правительство Санкт-Петербурга поддержало инициативу сотрудников правоохранительных органов о присвоении имени «улицы Комиссара Грушко» безымянному проезду, который располагается от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелёва.

Евгений Семенович Грушко возглавлял ленинградскую милицию на протяжении всех 872 дней блокады. Под его руководством милиционеры выполняли сложнейшие задачи, которые возникали в условиях военного времени. Они принимали активное участие в противодесантной и внутренней обороне города, организовывали эвакуацию гражданского населения, спасали детей, оставшихся без родителей, боролись с дезертирами и паникерами, а также с распространителями ложных слухов, которые могли подорвать моральный дух населения.

Работа милиции в такие трудные времена была не только сложной, но и опасной. Милиционеры проявляли мужество и самоотверженность, выполняя свои обязанности, что помогало поддерживать порядок и защищать жителей города. Открытие улицы Комиссара Грушко стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости и в связи между прошлым и настоящим. Это событие символизирует уважение к тем, кто стоял на защите города в самые трудные моменты его истории, и подчеркивает важность работы правоохранительных органов в сохранении общественного порядка и безопасности.

