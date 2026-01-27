ента новостей

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов

В день, когда отмечается полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, в ходе которой были возложены венки и цветы в память о защитниках города и его жителях. Это важное событие собрало множество людей, среди которых были высокопоставленные гости. В церемонии приняли участие такие видные фигуры, как председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя.

От имени жителей Санкт-Петербурга, который также носит почетное звание города-героя Ленинграда, цветы и венки к величественному монументу «Мать-Родина» возложили губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. В этом solemn событии также принимали участие руководители различных общественных организаций, среди которых были представители «Жителей блокадного Ленинграда» во главе с Еленой Тихомировой, ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, представленный Василием Волобуевым, а также Геннадий Фоменко, который представлял «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Также в церемонии участвовали Георгий Журавлёв, командир 1486-го гвардейского Ленинградского мотострелкового полка, и главы различных религиозных организаций.

На данное мероприятие прибыли блокадники из-за рубежа, в том числе из таких стран, как Белоруссия, Армения, Киргизия, Молдавия и Узбекистан, что подчеркивает международное значение памяти о блокаде Ленинграда и её жертвах. Александр Беглов в своей речи отметил, что этот день является символом ленинградского духа, стойкости и воли к победе, присущих жителям города. Он выразил благодарность поколению Победителей, ветеранам и блокадникам, которые завоевали для нынешних и будущих поколений право на жизнь. «Наш нравственный долг – быть их достойными наследниками, сохранить священную память об их подвиге, сражаться и побеждать ради Родины, мира и справедливости», – подчеркнул губернатор.

В составе колонны, которая направлялась к монументу «Мать-Родина», также проходили члены Правительства и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также представители правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области. Среди участников были депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного суда Российской Федерации, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, представители командования Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии, а также руководители правоохранительных органов.

Эта церемония стала не только данью уважения к памяти тех, кто пережил блокаду и сражался за свободу, но и напоминанием о важности единства и сплоченности в трудные времена. Каждый из участников осознавал, что их присутствие – это не просто дань памяти, но и обязательство перед будущими поколениями сохранить эту память и передать её дальше. Взгляд каждого из присутствующих был полон уважения и благодарности к тем, кто выстоял в самые тяжелые дни блокады, и к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и мирное будущее.

