Выставка «Фронтовой быт»

Выставка «Фронтовой быт»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
В библиотеке «Книга во времени» открылась выставка «Фронтовой быт»

По инициативе Дома детского творчества «Союз», который выступает в качестве методического центра, занимающегося вопросами взаимодействия с музеями образовательных учреждений Выборгского района, в библиотеке «Книга во времени» была открыта выставка под названием «Фронтовой быт». Эта выставка стала результатом совместных усилий различных образовательных учреждений, которые предоставили свои экспонаты. Среди участников выставки, помимо Дома детского творчества «Союз», оказались школы 60, 65, 76, 97, 110, 534, а также гимназии 92 и 652.

Выбор февраля для проведения выставки не случаен, так как именно в этом месяце отмечается важный праздник – День защитника Отечества. Этот день символизирует уважение и память о тех, кто защищал нашу страну в разные исторические эпохи. Глава района Виктор Полунин подчеркнул, что «наш долг перед Отечеством — воспитывать патриотов, осознающих свою ответственность за судьбу страны». Он отметил важность просвещения как способа формирования гражданского сознания, укрепления духа единства и воспитания нового поколения, способного продолжить дело своих предков.

На первый взгляд, фронтовой быт может показаться не столь интересной темой, однако на самом деле это очень значимый аспект жизни во время войны. Даже в условиях боевых действий особое внимание уделялось организации быта, что позволяло солдатам сохранять человеческое достоинство и чувство нормальности среди ужасов войны. В рамках выставки были представлены различные предметы, которые когда-то принадлежали бойцам и были найдены поисковыми отрядами на местах боёв в Ленинградской области. Среди этих экспонатов можно увидеть половинку мыльницы, расчёску, каску, химические карандаши, ложки и кружки, которые использовали солдаты.

Особое внимание на выставке привлекают фронтовые письма, которые передают эмоциональную атмосферу тех тяжёлых времён. Они содержат личные переживания, надежды и страхи солдат, что делает их не только историческими документами, но и настоящими свидетельствами человеческой судьбы. Также на выставке представлены старинные пишущая машинка и швейная машинка, а также светильники, которые использовались военными в годы Великой Отечественной войны. Эти предметы не только иллюстрируют быт солдат, но и напоминают о том, как важно сохранять память о прошлом.

В экспозиции можно увидеть и другие интересные артефакты, которые были переданы в фонды музеев образовательных учреждений ветеранами войны или их родственниками. К ним относятся вещевой мешок, трофейный немецкий фонарик, маслёнка для чистки и смазки оружия, фронтовые газеты, аптечка военного врача, компас и планшеты. Эти предметы рассказывают о повседневной жизни солдат, о том, как они справлялись с трудностями и какой ценой добывали победу.

На выставке также представлены несколько предметов, которые свидетельствуют о том, что Великая Отечественная война не стала последней в истории нашего государства. Например, складная ложка и штопор в кожаном чехле могли использоваться нашими бойцами в ходе Чеченских войн. Фляга, которая принадлежала Тимуру Серазетдинову, погибшему во время Второй чеченской войны, также занимает важное место в экспозиции. Имя этого героя носит школа 534 Выборгского района, которую он окончил. К сожалению, даже в наше время продолжают погибать наши бойцы в ходе специальной военной операции (СВО). Многие граждане страны стараются поддерживать их, проявляя заботу и уважение к их подвигу.

