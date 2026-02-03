ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью

В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В поселке Новогорелово Ломоносовского района иностранка выкинула двух  малолетних детей с балкона и совершила суицид

В поселке Новогорелово (Ломоносовский район, Ленинградская область) 2 февраля 2026 года произошла трагедия: 23-летняя иностранка, находясь на балконе общего пользования шестнадцатого этажа, совершила покушение на убийство своих детей, родившихся в 2024 и 2025 годах. Она поочередно выбросила их с балкона, после чего попыталась совершить самоубийство.

Благодаря своевременной медицинской помощи детям удалось выжить, что предотвратило завершение преступного замысла. Следственным отделом по городу Сосновый Бор Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух несовершеннолетних).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению данного преступления.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, покушение на убийство, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-03-2023, 11:04
В Мурино задержан мужчина подозреваемый в покушении на убийство двух лиц
13-09-2023, 14:45
В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына
14-03-2022, 10:52
В Ленобласти парень во время ссоры сбросил девушку с балкона на четвертом этаже
8-06-2023, 10:55
В Ленобласти полицейские устанавливают обстоятельства отравления школьницы
10-06-2023, 22:17
В Ленобласти по факту обрушения трибун в цирке-шапито возбуждено уголовное дело
21-11-2022, 11:13
В Петербурге молодая женщина родила дочь и выбросила в окно

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх