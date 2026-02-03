В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью

В поселке Новогорелово (Ломоносовский район, Ленинградская область) 2 февраля 2026 года произошла трагедия: 23-летняя иностранка, находясь на балконе общего пользования шестнадцатого этажа, совершила покушение на убийство своих детей, родившихся в 2024 и 2025 годах. Она поочередно выбросила их с балкона, после чего попыталась совершить самоубийство.

Благодаря своевременной медицинской помощи детям удалось выжить, что предотвратило завершение преступного замысла. Следственным отделом по городу Сосновый Бор Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух несовершеннолетних).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению данного преступления.