ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Фестиваль «Сударыня Масленица»

Фестиваль «Сударыня Масленица»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
21 и 22 февраля на территории Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Сударыня Масленица»

С 21 по 22 февраля на живописной территории Петропавловской крепости состоится фестиваль «Сударыня Масленица», который представляет собой современную интерпретацию традиционного русского праздника, известного своей яркой атмосферой и разнообразием мероприятий. Организатором этого масштабного события выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, и стоит отметить, что участие в фестивале будет абсолютно бесплатным как для местных жителей, так и для гостей города, что делает его доступным для всех желающих.

Фестиваль «Сударыня Масленица» обещает стать настоящим мостом между историей и современностью. В этом году организаторы решили переосмыслить образ Масленицы через призму театра, визуальных искусств и современных технологий. Главная тема фестиваля — «На разогреве у весны», что подчеркивает ожидание весеннего тепла и пробуждения природы после долгой зимы. Гостей фестиваля ждут не только традиционные угощения, но и множество увлекательных активностей, среди которых яркие фотозоны, детский сказочный город, театрализованные представления, а также гигантский пирог, приготовленный из знаменитых розовых блинов.

На протяжении двух дней празднования «Тайный сударь» будет радовать гостей, вручая подарки тем, кто пришел в самых ярких и креативных праздничных нарядах. Это создает дополнительный стимул для участников продемонстрировать свою фантазию и креативность в выборе костюмов. Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, фестиваль «Сударыня Масленица» является замечательным примером того, как событийный туризм может эффективно справляться с сезонными колебаниями. Объединяя гастрономические удовольствия и яркие события, мы создаем уникальные впечатления для наших гостей, что делает Санкт-Петербург лидером в рейтинге событийного потенциала регионов России на протяжении последних двенадцати лет.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на Соборной площади, однако не ограничатся только этой локацией. Внутри крепости будут задействованы и другие пространства. Прямо за главным входом будет организована площадка с большими фигурами, выполненными из соломы, которые изображают героев русских сказок. Эти художественные объекты не только станут частью театрализованных представлений, но и создадут зрелищный путь для гостей фестиваля, погружая их в атмосферу русских народных сказок.

В Нарышкином бастионе откроется детский сказочный городок, где маленькие гости смогут участвовать в мастер-классах и интерактивных играх. Аниматоры в костюмах будут читать стихи известных русских писателей, что добавит образовательный элемент в развлекательную программу. Для удобства посетителей будет предусмотрена «теплая зона», где можно будет согреться рядом с печкой, что особенно актуально в холодное время года.

На площадке праздника также будут доступны фотозоны с эффектной подсветкой и цифровой павильон, где оживут известные писатели и персонажи народных сказок. Использование современных технологий позволит посетителям перевоплотиться в сударей и сударынь, что добавит элемент интерактивности и вовлеченности в процесс празднования. В финальный день фестиваля, 22 февраля, для всех гостей будет приготовлен розовый блинный пирог от мастеров сети ресторанов, который станет кульминацией праздника и символом традиционного русского застолья.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-02-2023, 16:56
В Ленобласти провожают зиму вкусно и с пользой
2-02-2016, 16:51
Экскурсионная интерактивная программа для детей «Масленица на Елагином»
13-03-2024, 16:26
В Ленобласти пройдут народные гуляния «Демидовская масленица»
16-07-2016, 11:56
Фестиваль искусств
22-02-2017, 21:58
В Мариинском театре планируют отметить праздник Масленицы фестивалем
29-05-2017, 19:06
«Теремок» приготовил блинный пирог весом в полтонны в честь Дня города!

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх