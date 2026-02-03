С 21 по 22 февраля на живописной территории Петропавловской крепости состоится фестиваль «Сударыня Масленица», который представляет собой современную интерпретацию традиционного русского праздника, известного своей яркой атмосферой и разнообразием мероприятий. Организатором этого масштабного события выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, и стоит отметить, что участие в фестивале будет абсолютно бесплатным как для местных жителей, так и для гостей города, что делает его доступным для всех желающих.

Фестиваль «Сударыня Масленица» обещает стать настоящим мостом между историей и современностью. В этом году организаторы решили переосмыслить образ Масленицы через призму театра, визуальных искусств и современных технологий. Главная тема фестиваля — «На разогреве у весны», что подчеркивает ожидание весеннего тепла и пробуждения природы после долгой зимы. Гостей фестиваля ждут не только традиционные угощения, но и множество увлекательных активностей, среди которых яркие фотозоны, детский сказочный город, театрализованные представления, а также гигантский пирог, приготовленный из знаменитых розовых блинов.

На протяжении двух дней празднования «Тайный сударь» будет радовать гостей, вручая подарки тем, кто пришел в самых ярких и креативных праздничных нарядах. Это создает дополнительный стимул для участников продемонстрировать свою фантазию и креативность в выборе костюмов. Как отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич, фестиваль «Сударыня Масленица» является замечательным примером того, как событийный туризм может эффективно справляться с сезонными колебаниями. Объединяя гастрономические удовольствия и яркие события, мы создаем уникальные впечатления для наших гостей, что делает Санкт-Петербург лидером в рейтинге событийного потенциала регионов России на протяжении последних двенадцати лет.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на Соборной площади, однако не ограничатся только этой локацией. Внутри крепости будут задействованы и другие пространства. Прямо за главным входом будет организована площадка с большими фигурами, выполненными из соломы, которые изображают героев русских сказок. Эти художественные объекты не только станут частью театрализованных представлений, но и создадут зрелищный путь для гостей фестиваля, погружая их в атмосферу русских народных сказок.

В Нарышкином бастионе откроется детский сказочный городок, где маленькие гости смогут участвовать в мастер-классах и интерактивных играх. Аниматоры в костюмах будут читать стихи известных русских писателей, что добавит образовательный элемент в развлекательную программу. Для удобства посетителей будет предусмотрена «теплая зона», где можно будет согреться рядом с печкой, что особенно актуально в холодное время года.

На площадке праздника также будут доступны фотозоны с эффектной подсветкой и цифровой павильон, где оживут известные писатели и персонажи народных сказок. Использование современных технологий позволит посетителям перевоплотиться в сударей и сударынь, что добавит элемент интерактивности и вовлеченности в процесс празднования. В финальный день фестиваля, 22 февраля, для всех гостей будет приготовлен розовый блинный пирог от мастеров сети ресторанов, который станет кульминацией праздника и символом традиционного русского застолья.