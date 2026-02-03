ента новостей

СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
Выставка «Мир особенных сердец»
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
Фестиваль «Сударыня Масленица»
Выставка «Фронтовой быт»
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Выставка «Мир особенных сердец»

Выставка «Мир особенных сердец»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка «Мир особенных сердец»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошла знаковая церемония открытия выставки, посвященной творчеству детей с ограниченными возможностями здоровья. Это мероприятие получило название «Мир особенных сердец» и стало частью масштабного проекта под названием «Безграничная Россия». В рамках выставки были представлены уникальные художественные работы, созданные юными талантами, которые имеют свои особенности и трудности в жизни.

В этом важном событии приняли участие не только депутаты петербургского парламента, такие как Юрий Авдеев, Наталия Астахова и Андрей Алескеров, но и представители академического сообщества, а также сотрудники благотворительного фонда «Сердце к Сердцу». Среди гостей также были сами юные художники и их родители, которые с гордостью представили свои творения.

С приветственным словом к участникам выставки обратился председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев. Он зачитали обращение от Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского, который отметил, что проект «Безграничная Россия» выполняет важнейшую миссию — привлекает внимание общества к творческому потенциалу талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья. Александр Бельский подчеркнул, что каждая работа, представленная на выставке, является уникальной и служит своеобразным окном в глубокое и искреннее восприятие мира этими особенными детьми.

На выставке можно было увидеть работы юных художников не только из Санкт-Петербурга, но и из различных уголков страны, таких как Ленинградская область, Сочи, Уфа, Ессентуки, Нижний Новгород, а также из Донецкой Народной Республики и других регионов. Это разнообразие подчеркивает, насколько широк и многогранен талант детей, которые, несмотря на свои ограничения, способны создавать настоящие произведения искусства.

Проект «Безграничная Россия» реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сердце к Сердцу» и Санкт-Петербургского союза художников, а также при активном участии постоянной комиссии по образованию, культуре и науке петербургского парламента. В ходе мероприятия коллективу фонда была выражена благодарность от Председателя Законодательного Собрания за их неоценимый вклад в развитие этого проекта и поддержку талантливых детей.

Важно отметить, что выставка «Мир особенных сердец» станет частью экскурсионных маршрутов по Мариинскому дворцу, что позволит еще большему числу людей ознакомиться с произведениями этих юных художников и оценить их талант. Таким образом, проект не только помогает детям с ограниченными возможностями здоровья проявить себя в искусстве, но и способствует формированию более инклюзивного и понимающего общества.

