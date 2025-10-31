В администрации Ленобласти вручили награды

В преддверии значимого события, Дня народного единства, в администрации Ленинградской области состоялась торжественная церемония награждения, на которой были отмечены выдающиеся заслуги различных людей, внесших неоценимый вклад в развитие региона. Это мероприятие стало особенно запоминающимся, так как в первый раз были вручены памятные знаки «За содействие в специальной военной операции от благодарных ленинградцев». Среди награждённых оказались как высокопоставленные генералы и рядовые военнослужащие, так и специалисты в области цифровизации, а также работники оборонно-промышленного комплекса (ВПК).

Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, в своём выступлении отметил, что всех награждённых объединяет общее стремление сделать родной край лучше, сильнее и более интересным для жизни. Он подчеркнул, что каждый из них вложил свою частичку труда, сердца и души в развитие области. «Мы работаем как единая команда, решая серьёзные задачи и преодолевая современные вызовы», — сказал он. Губернатор также отметил, что в этом году область полностью выполнит все бюджетные обязательства и достигнет поставленных целей в рамках национальных и региональных проектов, и это стало возможным благодаря самоотверженной работе каждого из присутствующих.

Одним из самых трогательных моментов стало присвоение звания «Мать-героиня» Любови Михеевой, которая воспитывает одиннадцать детей в Ломоносовском районе. Этот почётный титул был вручён в знак признания её больших заслуг в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. Важной наградой за мужество и самоотверженность стала медаль «За отвагу», которой был удостоен Андрей Михайловский — участник специальной военной операции, проявивший героизм и стойкость в трудных условиях.

Также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены группа специалистов ВПК за их добросовестную работу и поддержку специальной военной операции. Эти награды подчеркивают важность труда людей, работающих в сфере обороны и безопасности страны.

В числе других награждённых оказался Владимир Касин, токарь шестого разряда завода «Буревестник», который был удостоен почётного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за свои выдающиеся достижения в области машиностроения. Его труд и профессионализм стали залогом успеха предприятия, которое играет важную роль в экономике региона.

Знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» был вручён председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому и учителю русского языка и литературы гимназии города Кириши Любови Боровских. Эти награды стали отражением их значительного вклада в развитие образования и социальной сферы региона.

Кроме того, коллектив Сосновской детской школы искусств Приозёрского района был награждён почётным дипломом губернатора Ленинградской области за большой вклад в развитие культуры. Это признание стало результатом многолетнего труда педагогов и учащихся, которые своим творчеством обогащают культурную жизнь региона.

Таким образом, данное мероприятие не только стало символом единства и сплочённости людей, работающих на благо Ленинградской области, но и подчеркнуло важность их вклада в развитие разных сфер жизни. Награды, вручённые в этот день, стали знаком признания и благодарности за труд, самоотверженность и преданность своей работе.