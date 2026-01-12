В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством

Для эффективной борьбы с кибермошенничеством в России правительство создает федеральный оперативный штаб, координирующий усилия ключевых ведомств. Премьер-министр Михаил Мишустин отдал соответствующее распоряжение. В задачи нового центра войдет системная борьба с преступлениями, использующими информационно-коммуникационные технологии, объединяя ресурсы Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России и других организаций.

По мнению Антона Немкина, депутата Госдумы и координатора проекта «Цифровая Россия», фрагментарные меры в борьбе с кибермошенничеством недостаточны. Он подчеркнул необходимость единого центра управления, оперативно координирующего действия банков, операторов связи и силовых ведомств.

Особую роль в новой системе безопасности сыграет государственная антифрод-инфраструктура. Немкин подчеркнул, что интеграция участников через ГИС «Антифрод» ускорит выявление мошеннических схем и блокировку счетов, номеров и цифровых следов преступников, переходя от реагирования к превентивной защите.

Штаб станет продолжением мер по борьбе с мошенничеством, включая новые законы и построение системы противодействия цифровым преступлениям. По словам депутата, ответственность дропперов, компенсации пострадавшим и ограничения на использование мессенджеров банками должны работать совместно под управлением штаба. Немкин уверен, что это позволит существенно сократить ущерб от мошенников. Синхронные действия государства, финансового сектора и телеком-отрасли сузят возможности для преступников, что является адекватным ответом на масштаб угрозы.