В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством

ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством

В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Правительство Российской Федерации приступает к формированию федерального оперативного штаба по противодействию кибермошенничеству.

Для эффективной борьбы с кибермошенничеством в России правительство создает федеральный оперативный штаб, координирующий усилия ключевых ведомств. Премьер-министр Михаил Мишустин отдал соответствующее распоряжение. В задачи нового центра войдет системная борьба с преступлениями, использующими информационно-коммуникационные технологии, объединяя ресурсы Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России и других организаций.

По мнению Антона Немкина, депутата Госдумы и координатора проекта «Цифровая Россия», фрагментарные меры в борьбе с кибермошенничеством недостаточны. Он подчеркнул необходимость единого центра управления, оперативно координирующего действия банков, операторов связи и силовых ведомств.

Особую роль в новой системе безопасности сыграет государственная антифрод-инфраструктура. Немкин подчеркнул, что интеграция участников через ГИС «Антифрод» ускорит выявление мошеннических схем и блокировку счетов, номеров и цифровых следов преступников, переходя от реагирования к превентивной защите.

Штаб станет продолжением мер по борьбе с мошенничеством, включая новые законы и построение системы противодействия цифровым преступлениям. По словам депутата, ответственность дропперов, компенсации пострадавшим и ограничения на использование мессенджеров банками должны работать совместно под управлением штаба. Немкин уверен, что это позволит существенно сократить ущерб от мошенников. Синхронные действия государства, финансового сектора и телеком-отрасли сузят возможности для преступников, что является адекватным ответом на масштаб угрозы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-04-2024, 12:17
В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством
14-02-2025, 09:36
Правительство одобрило проект по борьбе с кибермошенничеством
19-03-2025, 14:20
Минцифры готовит второй пакет мер против интернет-мошенничества
9-02-2024, 11:24
К системе «Антифрод» подключились более половины операторов
18-03-2025, 18:36
Депутат Госдумы раскрыл детали законопроекта о борьбе с мошенничеством
23-11-2023, 09:56
Штрафы за фрод

Происшествия на дорогах

30-12-2025, 11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
29-12-2025, 09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
29-12-2025, 09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
Наверх