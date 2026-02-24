ента новостей

22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке

В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке

Полицейские Петербурга задержали дрифтера из Якутии, устроившего показательный перформанс на оживленном перекрестке

19 февраля, в Санкт-Петербурге, в рамках расследования уголовного дела, заведенного 8 декабря предшествующего года Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району, сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка задержали 27-летнего курьера родом из Республики Саха. Его подозревают в совершении действий, которые подвергли опасности безопасное движение транспорта, что квалифицируется по статье 267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что 20 октября, примерно в 20:00, на пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы, задержанный, находясь за рулем автомобиля "Тойота Марк 2", проигнорировал красный свет светофора, пересекая стоп-линию. Двигаясь из хулиганских побуждений, он неоднократно совершал развороты на 360 градусов, намеренно повышая обороты мотора. Такие действия представляли серьезную угрозу как для других водителей, так и для пешеходов, переходивших Дунайский проспект на зеленый сигнал светофора.

Фигурант задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления других эпизодов противоправной деятельности.

