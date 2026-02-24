В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке

19 февраля, в Санкт-Петербурге, в рамках расследования уголовного дела, заведенного 8 декабря предшествующего года Следственным управлением УМВД России по Фрунзенскому району, сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка задержали 27-летнего курьера родом из Республики Саха. Его подозревают в совершении действий, которые подвергли опасности безопасное движение транспорта, что квалифицируется по статье 267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствие установило, что 20 октября, примерно в 20:00, на пересечении Дунайского проспекта и Будапештской улицы, задержанный, находясь за рулем автомобиля "Тойота Марк 2", проигнорировал красный свет светофора, пересекая стоп-линию. Двигаясь из хулиганских побуждений, он неоднократно совершал развороты на 360 градусов, намеренно повышая обороты мотора. Такие действия представляли серьезную угрозу как для других водителей, так и для пешеходов, переходивших Дунайский проспект на зеленый сигнал светофора.

Фигурант задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления других эпизодов противоправной деятельности.