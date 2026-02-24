Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле

23 февраля в поселке Мга, Кировского района Ленобласти сотрудниками ГИБДД был остановлен каршеринговый автомобиль Chery Tiggo. За рулем находился 38-летний мужчина, демонстрировавший явные признаки наркотического опьянения.

В ходе проверки автомобиля, полицейские обнаружили на пассажирском сиденье три полимерных свертка общим весом приблизительно 500 граммов.

Водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему предстоит административная ответственность по статье 6.9 КоАП РФ. Изъятые свертки направлены на экспертизу.

Задержанный оказался ранее судимым лицом с обширным криминальным прошлым, имеющим 22 судимости за имущественные преступления, такие как кражи и грабежи.

Экспертиза содержимого одного из свертков подтвердила наличие 300 граммов метадона. Исследование остальных упаковок продолжается.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.