СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
В Петербурге пройдет Международный форум труда
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
Выставка «Нон-финито»
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле

Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
У поселка Мга полицейские задержали водителя с весомым уголовным стажем и наркотиками в автомобиле 

23 февраля в поселке Мга, Кировского района Ленобласти сотрудниками ГИБДД был остановлен каршеринговый автомобиль Chery Tiggo. За рулем находился 38-летний мужчина, демонстрировавший явные признаки наркотического опьянения.

В ходе проверки автомобиля, полицейские обнаружили на пассажирском сиденье три полимерных свертка общим весом приблизительно 500 граммов.

Водитель был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему предстоит административная ответственность по статье 6.9 КоАП РФ. Изъятые свертки направлены на экспертизу.

Задержанный оказался ранее судимым лицом с обширным криминальным прошлым, имеющим 22 судимости за имущественные преступления, такие как кражи и грабежи.

Экспертиза содержимого одного из свертков подтвердила наличие 300 граммов метадона. Исследование остальных упаковок продолжается.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, наркотики
