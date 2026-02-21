Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки

20 февраля, приблизительно в 21:20, на перекрестке улиц Пражская и Турку произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Changan uni-s» 24 лет, проигнорировав красный свет светофора, въехал на регулируемый перекресток по адресу Пражская, 42. В результате этого маневра произошло столкновение с автомобилем «Ауди А3», которым управляла 38-летняя женщина, двигавшаяся на разрешающий сигнал светофора и выполнявшая поворот налево.

Вследствие аварии 4-летней девочке, находившейся в салоне автомобиля «Ауди А3», была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По данному факту столкновения проводится проверка.