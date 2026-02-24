ента новостей

22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
12:06
8 марта концерт – мистерия Кармина Бурана пройдет в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
11:56
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал студентам Герценовского университета о культурном наследии
11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
11:44
Во Мге задержали рецидивиста с наркотиками в автомобиле
10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
10:20
В Петербурге задержали дрифтера из Якутии, устроившего дрифт на перекрёстке
09:59
В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют
11:40
Сольный концерт Григория Чернецова «Признание в любви»
11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
11:18
В Пушкине задержали подозреваемых в ограблении пенсионера
11:12
В Петербурге мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле
15:43
В Мариинском дворце состоялось открытие фестиваля «Книжный Маяк Петербурга»
15:09
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с Эллой Памфиловой
13:30
В восьми районах Петербурга планируются ограничения дорожного движения
13:27
В Петербурге световые проекции украсят фасады зданий к Дню защитника Отечества
12:40
В Петербурге «форточника» из Махачкалы изобличили еще в двух кражах
12:37
В Невском районе с поличным задержали курьера мошенников
12:33
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге иномарки в городе Пушкин
12:29
В Невском районе задержали студентов, ограбивших продавца телефона
12:25
В Петербурга раскрыто убийство 17-летней давности
09:48
Беглов вручил награды командирам ЛенВО и 6-й гвардейской Ленинградской армии ВВС и ПВО ВКС РФ
09:33
Выставка «Нон-финито»
20:29
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки из Сесерорецка
20:25
В Петроградском районе иномарка насмерть сбила пожилую женщину
20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое
13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют

В Петербурге празднование Дня защитника Отечества завершил артиллерийский салют

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Артиллерийский салют от стен Петропавловской крепости завершил празднование Дня защитника Отечества в Петербурге

Вечером накануне над рекой Невой разразился великолепный фейерверк, который стал настоящим украшением праздничного неба. В то же время расчёты Михайловской артиллерийской академии произвели 30 залпов салюта, каждый из которых был именным и имел свое особое значение. Эти залпы были посвящены различным важным событиям и личностям: Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации, Городам-Героям, таким как Ленинград, а также историческим победам, одержанным российскими и советскими войсками. Кроме того, в числе тех, кому был посвящён салют, оказались знаменитые отечественные полководцы и герои специальной военной операции. Завершающий залп был отдан в честь всех защитников Отечества, что добавило особую значимость этому моменту.

На мероприятии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который воспользовался возможностью пообщаться с курсантами-артиллеристами. Он отметил, что этот праздничный салют является данью уважения славным победам, которые были одержаны советской и российской армиями. «Салют — это не просто фейерверк, это дань памяти тем, кто сражался за нашу страну, это выражение благодарности всем поколениям защитников Отечества и символ преемственности наших военных традиций», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что каждый залп звучит как признание заслуг ветеранов, как напутствие для молодого поколения воинов и как клятва хранить память о подвиге и верность своей Родине.

Губернатор также напомнил о том, что первый артиллерийский салют в Ленинграде был произведён 27 января 1944 года, когда город был полностью освобождён от фашистской блокады. Этот исторический момент был ознаменован залпами артиллеристов Ленинградского фронта и кораблей Балтийского флота. Тот салют стал символом единства, торжества жизни над смертью и надежды на будущее. Он ознаменовал окончание 900-дневной блокады и укрепил веру жителей города в светлое будущее.

Как отметил губернатор, традиции, заложенные в те суровые времена, продолжают жить и развиваться благодаря курсантам и воспитанникам военных учебных заведений. Многие из них стали участниками специальной военной операции, выполняя поставленные задачи, которые определены Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор поздравил курсантов с их важной и благородной службой, выразив надежду на то, что они будут достойно продолжать традиции своих предшественников, защищая Родину и её интересы. Вечер завершился ярким фейерверком, который стал символом не только праздника, но и единства народа, готового в любой момент встать на защиту своей страны.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-02-2025, 09:47
Над Невой прогремели 30 залпов салюта в честь Дня защитника Отечества
25-07-2021, 22:50
В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте
27-01-2021, 21:34
Тридцать поименованных залпов произвели военнослужащие в годовщину снятия немецко-фашисткой блокады Ленинграда
26-01-2021, 14:39
В Петербурге в честь полного снятия немецко-фашисткой блокады Города-Героя Ленинграда состоится артиллерийский салют.
25-07-2021, 14:56
Артиллерийские расчёты ЗВО дадут праздничный артиллерийский салют в честь Дня Военно-Морского Флота России в Кронштадте
29-04-2021, 19:57
В Петербурге состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование 76-й годовщины Победы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
Сегодня, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
21-02-2026, 11:28
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузавиками погид водитель «Лады»
21-02-2026, 11:22
Во Фрунзенском районе в ДТП пострадала 4-летняя пассажирка иномарки
Наверх