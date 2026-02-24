Вечером накануне над рекой Невой разразился великолепный фейерверк, который стал настоящим украшением праздничного неба. В то же время расчёты Михайловской артиллерийской академии произвели 30 залпов салюта, каждый из которых был именным и имел свое особое значение. Эти залпы были посвящены различным важным событиям и личностям: Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации, Городам-Героям, таким как Ленинград, а также историческим победам, одержанным российскими и советскими войсками. Кроме того, в числе тех, кому был посвящён салют, оказались знаменитые отечественные полководцы и герои специальной военной операции. Завершающий залп был отдан в честь всех защитников Отечества, что добавило особую значимость этому моменту.

На мероприятии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который воспользовался возможностью пообщаться с курсантами-артиллеристами. Он отметил, что этот праздничный салют является данью уважения славным победам, которые были одержаны советской и российской армиями. «Салют — это не просто фейерверк, это дань памяти тем, кто сражался за нашу страну, это выражение благодарности всем поколениям защитников Отечества и символ преемственности наших военных традиций», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что каждый залп звучит как признание заслуг ветеранов, как напутствие для молодого поколения воинов и как клятва хранить память о подвиге и верность своей Родине.

Губернатор также напомнил о том, что первый артиллерийский салют в Ленинграде был произведён 27 января 1944 года, когда город был полностью освобождён от фашистской блокады. Этот исторический момент был ознаменован залпами артиллеристов Ленинградского фронта и кораблей Балтийского флота. Тот салют стал символом единства, торжества жизни над смертью и надежды на будущее. Он ознаменовал окончание 900-дневной блокады и укрепил веру жителей города в светлое будущее.

Как отметил губернатор, традиции, заложенные в те суровые времена, продолжают жить и развиваться благодаря курсантам и воспитанникам военных учебных заведений. Многие из них стали участниками специальной военной операции, выполняя поставленные задачи, которые определены Верховным Главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным. Губернатор поздравил курсантов с их важной и благородной службой, выразив надежду на то, что они будут достойно продолжать традиции своих предшественников, защищая Родину и её интересы. Вечер завершился ярким фейерверком, который стал символом не только праздника, но и единства народа, готового в любой момент встать на защиту своей страны.