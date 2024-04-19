В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством

Об этом заявила первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе конференции Data Fusion.

«Нам надо объединить усилия на межотраслевом уровне и, действительно, сделать цифровую «антифрод-платформу», где и Центральный банк, и Минцифры, и, например, «Ростелеком»… и участники финансового рынка, и МВД будут задействовать в плане передачи информации, которая позволит снизить нам уровень мошенничества при цифровых сервисах», – отметила она.

Несмотря на предпринимаемые государством и бизнесом меры, проблема мошенничества не стихает, а, напротив, растет с каждым годом, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Поэтому интеграция новых методов ее решения – задача для всех участников рынка», – подчеркнул депутат.

Немкин напомнил, что в России уже запущена антифрод-платформа.

«Ее ключевая задача – блокировка телефонных звонков, идущих с подменных номеров. Использование подменных номеров – крайне распространённая практика среди мошенников. Пользователю поступает звонок с якобы официального банковского номера, но на деле – на другом конце телефонной линии находится злоумышленник. На данный момент к «Антифроду» уже подключилось более тысячи телефонных операторов, а ежедневное количество блокировок доходит до 2 млн», – рассказал депутат.

Платформа уже показала свою эффективность и должна наращивать как функционал, так и количество участников.

«Мошеннические действия – это цепочка, в которую на самом деле вовлечены многие институты. Успех действий злоумышленников во многом связан и с недостаточной скоростью обмена информацией между участниками рынка. Прежде всего, между банками и правоохранительными органами. Повышение эффективности межотраслевого взаимодействия может положительно сказаться как на предупреждении мошеннических атак, так и на их расследовании и поиске ответственных лиц», – пояснил депутат.

Ранее Антон Немкин выступил с предложением о создании рабочей группы по борьбе с кибермошенничеством при Ассоциации Российских банков или при ЦБ. По словам депутата, рабочая группа позволит масштабировать лучшие рыночные практики, направленные на борьбу с мошенничеством.

«Рабочую группу можно рассматривать как место постоянной дискуссии и обмена опытом между банками и органами власти, в том числе и с точки зрения создания совместных цифровых инструментов, направленных на борьбу с сетевым мошенничеством», – пояснил он.