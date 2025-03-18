Депутат Госдумы раскрыл детали законопроекта о борьбе с мошенничеством

Законопроект включает 30 мер по борьбе с кибермошенничеством. В частности, установление запрета сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи на общение с клиентами через иностранные мессенджеры и введение обязательной маркировки звонков с отображением наименования организации.

«Внесенный Правительством законопроект больше направлен на формирование общей политики противодействия угрозам. Его подготовка велась на протяжении полугода, тщательно были изучены все возможные аспекты вопроса борьбы с мошенничеством, который сегодня, к сожалению, вышел на первый план. Мы видим, что наши граждане буквально каждый день подвергаются атакам – притом схемы мошенников совершенствуются и усложняются на глазах», – отметил Немкин.

Депутат пояснил, что инфраструктурой для большинства предлагаемых законопроектом мер станет система «Антифрод». Она уже разрабатывается при участии правоохранителей, Банка России, Минцифры и других заинтересованных сторон.

«Система позволит оперативно реагировать на случаи мошенничества за счет быстрого обмена информацией между ведомствами, операторами сотовой связи и банками», – отметил Немкин.

По словам депутата, это комплексный законопроект, который учитывает специфику киберпреступности, в том числе проблему социальной инженерии.

«Например, после запроса на изменение пароля пользователь будет получать предупреждение о возможных мошеннических действиях, а затем, через 10–15 минут, сам код подтверждения. Благодаря такой «паузе» у пользователей будет возможность осознать ситуацию и принять решение», – рассказал Немкин.

Затронет новое регулирование и сервисы объявлений, отметил депутат.

«Владельцы ресурсов будут обязаны проводить идентификацию тех, кто размещает объявления с помощью Госуслуг или предоставлять возможность дополнительной аутентификации через Единую биометрическую систему», – пояснил он.

Еще одна инициатива предполагает создание сервиса на портале «Госуслуги», который позволит установить самозапрет на оформление сим-карт на свое имя. Как пояснил Немкин, даже если мошенники и получат персональные данные пользователей, то у них не будет возможности оформить на другого человека номер телефона и использовать его для мошеннических действий.

«Однако мера будет, в любом случае, добровольной – граждане сами будут выбирать, устанавливать такой самозапрет или нет. Главное, проинформировать их о том, что такая возможность в целом есть», – подчеркнул депутат.

На следующей неделе законопроект будет рассмотрен на заседании профильного комитета по информполитике, отметил Немкин.

«В настоящий момент продолжается проведение консультаций, в том числе с бизнесом. К примеру, на прошлой неделе проходило широкое обсуждение этого законопроекта на площадке Совета Федерации, участие в котором принимали представители банков, операторов сотовой связи, маркетплейсов, ИТ-компаний», – рассказал депутат.

Антон Немкин подчеркнул, что положительный исход борьбы с мошенничеством зависит от слаженных действий государственного и коммерческого сектора.

«Наша задача – сделать так, чтобы максимально сократить пространство для маневра и максимально повысить себестоимость таких атак, сделав их неэффективными. Наши банки, например, сегодня умеют пресекать нетипичные, подозрительные действия в режиме реального времени. Эта практика опирается на большие данные и их анализ, и должна быть распространена и на другие виды активностей», – рассказал парламентарий.

По его словам, необходимо продолжать и политику по деанонимизации интернет-пространства.

«Сегодня технические средства, в первую очередь биометрия, позволяют подтверждать личность продавца, но мы должны двигаться дальше и распространять ее и на покупателей, на получателей денежных средств. Эта мера позволит ограничить вывод украденных средств на подставные лица, на паспорта и краденные карты», – отметил Немкин.

Также необходимо усилить ответственность за публикацию недостоверной информации и недобросовестной рекламы, потому что именно таким образом во многих случаях граждан вводят в заблуждение мошенники, считает депутат.