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Питерец.ру » Общество » К системе «Антифрод» подключились более половины операторов

К системе «Антифрод» подключились более половины операторов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что к системе «Антифрод» подключились уже порядка 700 операторов связи.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что к системе «Антифрод» подключились уже порядка 700 операторов связи. 
В сравнение со значением октября 2023 года (200 операторов), количество подключившихся выросло в 3,5 раза.

«Уже сейчас этой системой контролируется 78% номерной емкости операторов связи», – отметил Шойтов.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, система «Антифрод» уже показала себя как эффективный инструмент в борьбе с мошенничеством.

«В своей деятельности телефонные мошенники активно используют подменные номера. С одной стороны, такой подход повышает доверие пользователя к звонку: так, число ответивших на телефонных вызов, вероятно, будет больше, когда абонент увидит «привычный» телефонный номер, принадлежащий известному оператору. С другой стороны, подменные номера – еще одна возможность злоумышленника «обезопасить» себя. Ранее, например, конечного пользователя при переадресации было достаточно сложно определить. В том числе, из-за того, что значительная часть злоумышленников действуют с территории других стран. Система «Антифрод» позволяет блокировать как звонки, так и сообщения с подменных номеров. При этом происходит непрерывный сбор данных: от информации о датах и времени звонков до номеров абонентов», – рассказал депутат. 

С конца 2022 года система действовала в тестовом режиме и уже заблокировала 5,4 млрд мошеннических звонков, отметил Немкин.

«Так, только в декабре 2023 года было заблокировано 120 млн звонков мошенников. При этом декабрь прошлого года стал лидером по числу заблокированных звонков: в сравнении с ноябрем 2023, показатель вырос на 111%. Это, по-настоящему, пугающие значения, которые подтверждают масштаб проблемы», – сказал он.

Практически с первых дней работы системы к «Антифроду» подключились операторы большой четверки («Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2» – прим.), отметил парламентарий.

«Это дает свои плоды – доля мошеннических звонков в сегменте ведущих операторов постепенно снижается. При этом трафик злоумышленников фактически мигрирует на сети небольших операторов связи, которые продолжают «пропускать» подменные номера. Поэтому включение малых операторов – сегодня главный приоритет развития системы», – считает Антон Немкин.

По данным Роскомнадзора, в России работает порядка 1200 операторов, которым необходимо подключиться к «Антифроду».

«Из них подключилось порядка 731. Напомню, что подключение будет проходить до конца февраля этого года», – предупредил депутат.

По словам Немкина, позитивная тенденция рынка в том, что операторы связи также развивают собственные антифрод-программы.

«Речь, прежде всего, о самых крупных операторах. У некоторых из них есть собственные антифрод-платформы, которые, как правило, с помощью голосового помощника предупреждают пользователя об опасности. Активизация и государства, и бизнеса в вопросе предупреждения мошенничества особенно важна. Две сферы дополняют друг друга», – подчеркнул он.
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