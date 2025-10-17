ента новостей

Питерец.ру » Общество » С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга

С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга

Опубликовал: Вадик Котов
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 18 октября

В Выборгском районе Санкт-Петербурга с 18 октября по 30 декабря текущего года будет временно ограничено движение транспортных средств по Крапивному переулку. Это связано с необходимостью проведения работ по установке временного ограждения, которое требуется для обеспечения безопасности на данном участке дороги. Ограничение движения затронет участок от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. В связи с этим водителям следует заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

В Приморском районе с 18 октября 2025 года по 14 февраля 2026 года также будут введены ограничения на движение транспорта. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, которые являются важной частью инфраструктуры района. Закрытие движения будет происходить по Школьной улице, начиная от улицы Оскаленко и до дома 16 литера А, включая перекресток с Шишмарёвским переулком. Водителям рекомендуем заранее ознакомиться с маршрутом объезда, который включает в себя улицу Савушкина, Дибуновскую улицу, улицу Академика Шимановского, Приморский проспект и Серебряков переулок.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что подрядчик, осуществляющий данные работы, обязан обеспечить безопасный проход пешеходов в процессе выполнения своих обязательств. Это необходимо для минимизации рисков и обеспечения безопасности граждан, передвигающихся по данным участкам. Пешеходы должны быть внимательны и следить за изменениями в дорожной обстановке. Все изменения в движении будут заранее анонсированы, чтобы граждане могли заранее спланировать свои поездки и избежать неприятных ситуаций на дороге.

