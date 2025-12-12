В двух районах Петербурга планируются ограничения движения транспорта

По информации ГАТИ, с 16 декабря вносятся изменения в организацию дорожного движения в связи с проведением различных работ.

В Колпинском районе, с 16 декабря 2025 года до конца февраля 2026 года, движение транспортных средств будет полностью перекрыто на участке Павловской улицы (г. Колпино) между улицами Танкистов и Губина. Это связано с прокладкой новых инженерных коммуникаций. Для объезда рекомендуется использовать улицы Губина и Танкистов, а также проспект Ленина.

В Пушкинском районе также вводятся ограничения. С 16 по 25 декабря будет частично ограничено движение по Сапёрной улице (г. Пушкин) от Госпитального переулка до Красносельского шоссе, в связи с работами по модернизации инженерных сетей, которые ведутся с начала ноября. Аналогичные ограничения затронут перекресток Красносельского шоссе с Сапёрной и Гатчинским шоссе в Пушкине в тот же период.

В качестве альтернативных маршрутов объезда предлагаются Госпитальный и Краснослободский переулки, Красносельское шоссе, Фуражный и Колокольный переулки, Парковая и Гусарская улицы, а также Кадетский бульвар.

ГАТИ подчеркивает, что ответственные за проведение работ обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов в зоне проведения работ. Указанные ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных мероприятий.