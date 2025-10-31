В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые будут действовать с 2 ноября. В частности, в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга в связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети с 2 по 10 ноября 2023 года будет ограничено движение транспортных средств на 6-й и 7-й линиях Васильевского острова. Это ограничение будет распространяться на участки от Малого проспекта Васильевского острова до Среднего проспекта Васильевского острова.

Кроме того, на указанный период с 2 по 10 ноября также будет закрыто движение по 6-й и 7-й линиям Васильевского острова, в частности, от набережной реки Смоленки до дома номер 80, корпус 1, расположенного на 7-й линии. В связи с этими изменениями водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные объезды.

Для удобства автомобилистов предусмотрены объездные маршруты. В частности, можно воспользоваться набережной реки Смоленки, набережной Макарова, а также Малым проспектом Васильевского острова. Также доступны 89-я и 1011-я линии Васильевского острова, которые могут служить альтернативными путями для объезда закрытых участков.

Важно быть внимательными на дороге и следить за установленными информационными щитами, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда. Эти щиты помогут водителям сориентироваться в изменившейся дорожной ситуации и выбрать наиболее подходящий маршрут. Все ограничения на движение транспорта вводятся в связи с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, которые необходимы для улучшения инфраструктуры района.

Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность и учитывать время, необходимое для объезда указанных участков, чтобы избежать задержек и неудобств. С учетом предстоящих ограничений, лучше заранее планировать свои поездки и следить за актуальной информацией о состоянии дорожного движения в городе.