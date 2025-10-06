ента новостей

В Петербурге с 7 и 8 октября в трех районах ограничат движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 7 и 8 октября

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении автотранспорта, которые будут действовать с 7 по 8 октября. Эти меры связаны с проведением различных работ на территории города и его окрестностях.

В частности, в Выборгском районе с 7 октября по 28 ноября будет ограничено движение автомобилей у дома номер 68, расположенного на Ленинградской улице в поселке Песочный. Это связано с необходимостью установки временных ограждений, которые обеспечат безопасность во время выполнения работ. Важно учитывать, что такие ограничения могут вызвать затруднения в движении, поэтому водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

В Курортном районе с 4 по 15 октября также будут проводиться работы по ремонту дорожного покрытия в городе Зеленогорск. С 8 октября, начиная с 08:00, и до 10 октября, до 08:00, движение транспорта будет ограничено на Выборгской улице. Ограничения коснутся участка от Торфяной улицы до улицы Красных Курсантов, включая все перекрестки в данной зоне. Водителям предлагается использовать объездные маршруты, чтобы избежать пробок и заторов. Рекомендуемые объездные пути включают улицу Мира, Торфяную улицу, Выборгский переулок, Териокскую улицу, Ивовый переулок, Ландышевую улицу, а также проспект Красных Командиров и Любимую улицу. Также можно воспользоваться Зеленогорским шоссе и проспектом Ленина для объезда проблемных участков.

Кроме того, в Приморском районе с 8 по 12 октября будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. В этот период ограничение движения коснется Долгоозёрной улицы на пересечении с Парашютной улицей, а также проспекта Королева на пересечении с Долгоозёрной и Мартыновской улицами. Водителям следует быть внимательными и учитывать эти ограничения при планировании своих поездок.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения заранее продумывать маршруты, учитывая вводимые ограничения, связанные с проведением дорожных работ. Это поможет избежать ненужных задержек и обеспечить безопасность на дорогах. Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения и учет временных ограничений является залогом безопасного передвижения по городу.

