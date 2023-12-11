В Мариинском дворце прошла церемония награждения волонтёров Петербургского хосписа для детей и взрослых

В Мариинском дворце прошла торжественная церемония награждения волонтёров Санкт-Петербургского хосписа для детей и взрослых. На мероприятии присутствовали высокопоставленные гости, включая спикера парламента Александра Бельского, депутатов Павла Крупника, Юрия Гладунова и Алексея Зинчука, а также исполнительного директора хосписа Ольгу Субареву.

В своей речи Александр Бельский отметил, что волонтёры выполняют героическую работу, поддерживая детей и их родителей в сложных ситуациях. Он выразил свою благодарность и вручил волонтёрам Почетные грамоты.

Ольга Субарева, исполнительный директор хосписа, также выразила свою признательность волонтёрам за их самоотверженность и готовность помогать. Она подчеркнула, что их поступки не только помогают семьям, но также поддерживают и вдохновляют сотрудников хосписа. Ольга отметила, что благодаря волонтёрам мир становится лучше.

Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых является первым в России учреждением, которое предоставляет комплексную помощь детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями. В хосписе осуществляется медицинское, психологическое, социальное и духовное сопровождение пациентов.

Работа хосписа осуществляется при участии трёх организаций: Благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица», АНО «Детский и взрослый хоспис» и Государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский и взрослый)».

Волонтёры хосписа предоставляют неоценимую помощь и поддержку тем, кто находится в трудной ситуации. Они готовы вкладывать свои силы, время и даже средства, чтобы помочь детям и взрослым, которые часто остаются без внимания и поддержки общества. Их поступки не только помогают пациентам и их семьям, но также вдохновляют и поддерживают сотрудников хосписа. Работа волонтёров хосписа требует особой силы духа и эмоциональной подготовки. Они не только оказывают физическую помощь, но и создают особую атмосферу заботы, любви и надежды вокруг пациентов. Волонтёры проявляют чувство ответственности и эмпатию, пытаясь сделать каждый момент жизни пациента особенным и значимым.

Награждение волонтёров в Мариинском дворце стало символом признания их важной роли в обществе. Это был заслуженный акт благодарности, который подчеркнул значение и вклад каждого волонтёра в жизни пациентов. Награды, врученные на церемонии, стали символом признания их самоотверженной работы и вклада в общее благо.

Санкт-Петербургский хоспис для детей и взрослых является примером успешной организации, которая помогает тем, кто нуждается в особой заботе и поддержке. Благодаря усилиям волонтёров и сотрудников хосписа, пациенты получают не только медицинскую помощь, но и эмоциональную поддержку, которая играет важную роль в их жизни. Это место, где каждый пациент и их семья чувствуют, что они не одни, и что есть люди, готовые помочь и поддержать их в трудные моменты.

Торжественная церемония награждения волонтёров подчеркнула важность их работы и вклад в общество. Она также стала моментом для выражения признательности и благодарности со стороны руководства и сотрудников хосписа. Волонтёры продолжают свою нелегкую, но благородную миссию, делая этот мир лучше одним актом доброты и поддержки за другим.