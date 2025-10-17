Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»

На личном приёме граждан, который прошёл 16 октября в приёмной Правительства Санкт-Петербурга, губернатор Александр Беглов дал поручение о необходимости повышения уровня посадочной площадки на трамвайной остановке, расположенной у станции метро «Старая Деревня». Это решение стало ответом на просьбу одной из жительниц Приморского района, которая обратилась к главе города с важной проблемой, касающейся удобства пассажиров.

Станция метро «Старая Деревня» представляет собой значимый транспортный узел в городе, где пересекаются маршруты трамваев и автобусов. В частности, здесь находится конечная остановка трамвая маршрута 18, который соединяет улицу Шаврова и станцию метро «Старая Деревня». Этот трамвайный маршрут ежедневно обслуживает более восьми тысяч пассажиров, что подчеркивает его важность для горожан. Однако, существующая посадочная площадка находится на уровне, значительно ниже пола трамвайных вагонов. Это создает значительные неудобства для различных категорий пассажиров, особенно для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями передвижения, а также для родителей с детскими колясками.

Кроме того, стоит отметить, что асфальтовое покрытие на данной остановке также требует обновления, поскольку последний капитальный ремонт трамвайных путей был осуществлён ещё в 1998 году. В связи с этим, губернатор Беглов поручил Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга принять необходимые меры для создания повышенной посадочной площадки на трамвайной остановке у станции метро «Старая Деревня». Он также установил срок для доклада о выполнении этих работ — до 1 июня 2026 года.

Планируемые работы будут проводиться в рамках второго этапа ремонта трамвайных путей на участке Гаккелевской улицы, который будет охватывать участок от улицы Оптиков до конечного пункта «Старая Деревня». В дополнение к этому, в проект также входит комплексное благоустройство прилегающей территории, что должно улучшить общее состояние и внешний вид этой важной транспортной зоны.

На время проведения ремонтных работ губернатор поручил Комитету по транспорту усилить движение автобусов на данном участке, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и обеспечить им возможность комфортного передвижения. Это решение стало частью более широкой инициативы по улучшению городской транспортной инфраструктуры в рамках приоритета «Удобный общественный транспорт», который активно реализуется в Санкт-Петербурге.

В 2025 году в Северной столице планируется провести ремонт порядка 21 километра одиночного трамвайного пути. На данный момент уже завершены работы на таких значимых участках, как проспект Энгельса, улицы Бабушкина и Рабфаковская, а также на Куйбышева, Льва Толстого и на перекрестке Московского проспекта с Авиационной улицей. Также продолжаются работы на улицах Савушкина, Руставели и Стародеревенской, что свидетельствует о системном подходе к улучшению транспортной инфраструктуры города.

Таким образом, реализация данных мероприятий не только повысит уровень комфорта для пассажиров, но и значительно улучшит транспортное сообщение в районе станции метро «Старая Деревня».