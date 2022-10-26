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Питерец.ру » Общество » В старейшем трамвайном парке Петербурга пройдет реконструкция

В старейшем трамвайном парке Петербурга пройдет реконструкция

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В старейшем трамвайном парке Петербурга пройдет реконструкция

Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга рассмотрел документацию на реконструкцию здания трамвайного депо №3 на Большой Посадской улице северной столицы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Проектная организация подключена и использует ЕЦПЭ.
История трамвайного парка № 3 началась в 1880 году, когда на пересечении улиц Большой Посадской и Малой Вульфовой (сегодня – улица Котовского) был построен Петербургский коночный парк. В 1906-м конки решили заменить на электрические трамваи, и через два года в городе не Неве появился трамвайный парк. После революции он получил имя революционера Николая Блохина, который одно время работал вагоновожатым. Во время Великой Отечественной войны трамваи парка перевозили не только пассажиров, но и различные грузы, а мастерские при депо переоборудовали под военные нужды.
Уже в наши дни три объекта на территории трамвайного парка получили статус объектов культурного наследия. Один из них – депо – ждут работы, направленные на сохранение памятника.*
Проектную документацию подготовило АО «Эн-Системс».

Источник: Главгосэкспертиза
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