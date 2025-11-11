ента новостей

13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам

В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам, внесшим наибольший вклад в поддержку социально незащищенных сограждан

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся награждения граждан города. Это постановление, получившее название «О награждении наградой Правительства Санкт-Петербурга – нагрудным знаком «За милосердие» в 2025 году», стало значимым шагом в признании заслуг тех, кто не остается равнодушным к проблемам общества. В этом году было определено 50 человек, которые удостоятся этой почетной награды.

Нагрудный знак «За милосердие» вручается ежегодно, и его цель заключается в поощрении граждан, которые вносят значительный вклад в профилактику таких серьезных социальных проблем, как безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних. Эта награда также отмечает тех, кто активно занимается своевременным выявлением несовершеннолетних, а также семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Важно отметить, что в процессе выбора кандидатов для награждения учитываются не только их заслуги в области профилактики правонарушений, но и их активная работа по социальной адаптации людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К таким людям относятся не только беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, но и дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Также учитываются заслуги в социальной адаптации бывших заключенных, вернувшихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства или страдающих различными зависимостями.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-01-2023, 19:00
В Смольном вручили губернаторские знаки «За милосердие»
22-09-2025, 16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
17-05-2021, 21:41
МО России возродило для спортсменов нагрудный знак, утверждённый Николаем II
28-10-2025, 13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
5-04-2023, 15:25
В Ленобласти стартовал прием заявок на региональный знак отличия «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства)»
29-11-2022, 11:46
В Петербурге и Ленобласти полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дети улиц»

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх