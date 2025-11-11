В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, подписал важное постановление, касающееся награждения граждан города. Это постановление, получившее название «О награждении наградой Правительства Санкт-Петербурга – нагрудным знаком «За милосердие» в 2025 году», стало значимым шагом в признании заслуг тех, кто не остается равнодушным к проблемам общества. В этом году было определено 50 человек, которые удостоятся этой почетной награды.

Нагрудный знак «За милосердие» вручается ежегодно, и его цель заключается в поощрении граждан, которые вносят значительный вклад в профилактику таких серьезных социальных проблем, как безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних. Эта награда также отмечает тех, кто активно занимается своевременным выявлением несовершеннолетних, а также семей, оказавшихся в социально опасном положении.

Важно отметить, что в процессе выбора кандидатов для награждения учитываются не только их заслуги в области профилактики правонарушений, но и их активная работа по социальной адаптации людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К таким людям относятся не только беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, но и дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. Также учитываются заслуги в социальной адаптации бывших заключенных, вернувшихся из мест лишения свободы, лиц без определённого места жительства или страдающих различными зависимостями.