В Смольном вручили губернаторские знаки «За милосердие»

Почетного знака Губернатора Санкт‑Петербурга «За милосердие» удостоены 33 петербуржца. Эти награды Александр Беглов вручил сегодня в Смольном.

«Мы награждаем людей, для которых помощь ближнему стала не только профессией, но и призванием. Знак «За милосердие» - наша петербургская награда. Вручаем его медикам, педагогам, сотрудникам органов исполнительной власти, социальных служб, представителям общественных организаций, бизнеса. На лицевой стороне знака изображен Ангел – один из символов Петербурга. Так и вы являетесь добрыми ангелами для всех, кому помогаете», - обратился глава города к награжденным.

Знаки присуждены по итогам 2022 года тем, кто проявил особую заботу и неравнодушие к людям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, трудным подросткам, бездомным, бывшим заключенным.

Губернатор напомнил, что в городе сильны традиции милосердия и благотворительности. «Это по-нашему, по-ленинградски, – помогать ближнему. Два дня назад мы отметили 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. В тяжелые годы блокады ленинградцы поддерживали друг другу. Это помогло им выжить», - сказал он.

Церемония вручения знака «За милосердие» прошла в 18-й раз. За прошедшие годы эту награду получили более 600 человек.