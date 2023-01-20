В Смольном вручили губернаторские знаки «За милосердие»

Почетного знака Губернатора Санкт‑Петербурга «За милосердие» удостоены 33 петербуржца. Эти награды Александр Беглов вручил сегодня в Смольном.
Знаки присуждены по итогам 2022 года тем, кто проявил особую заботу и неравнодушие к людям с ограниченными возможностями, детям, оставшимся без попечения родителей, трудным подросткам, бездомным, бывшим заключенным.
Губернатор напомнил, что в городе сильны традиции милосердия и благотворительности. «Это по-нашему, по-ленинградски, – помогать ближнему. Два дня назад мы отметили 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. В тяжелые годы блокады ленинградцы поддерживали друг другу. Это помогло им выжить», - сказал он.
Церемония вручения знака «За милосердие» прошла в 18-й раз. За прошедшие годы эту награду получили более 600 человек.