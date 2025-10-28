ента новостей

В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов

В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов

Александр Беглов определил порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, недавно подписал важное постановление, касающееся социальной поддержки семей с детьми. Этот документ, который носит название «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343», вводит новые правила и условия, касающиеся предоставления дополнительной меры социальной помощи.

Согласно этому акту, теперь семьи, имеющие детей, смогут рассчитывать на помощь в погашении своих ипотечных жилищных кредитов. Размер данной помощи составит до 550 тысяч рублей. Эта мера поддержки будет доступна для жителей Санкт-Петербурга, которые зарегистрированы в городе, и касается тех, кто ожидает рождения третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом важно отметить, что факт рождения детей также должен быть зарегистрирован в Санкт-Петербурге, что подчеркивает привязку данной меры именно к городу.

Интересно, что эта новая городская помощь будет предоставляться в дополнение к уже существующей федеральной выплате, которая составляет 450 тысяч рублей. Таким образом, семьи смогут получить значительную финансовую поддержку, что, безусловно, окажет положительное влияние на их материальное положение в период, когда в семье появляется новый член.

Планируется, что в рамках этой инициативы до 500 семей в Санкт-Петербурге каждый год смогут воспользоваться этой мерой социальной поддержки. Это означает, что городские власти стремятся активно поддерживать семьи, что в свою очередь может способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в регионе.

