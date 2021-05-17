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Питерец.ру » Спорт » МО России возродило для спортсменов нагрудный знак, утверждённый Николаем II

МО России возродило для спортсменов нагрудный знак, утверждённый Николаем II

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
function.mil.ru
Министерство обороны РФ возродило традицию награждения спортсменов нагрудным знаком Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

Министерство обороны РФ возродило традицию награждения спортсменов нагрудным знаком Главной гимнастическо-фехтовальной школы.

Этот нагрудный знак был утверждён императором Николаем II в 1911 году, им награждались офицеры, успешно окончившие курс Главной гимнастическо-фехтовальной школы, которая была учреждена в мая 1909 года и впоследствии была объединена с ВИФК.

«Хочу отметить, что в Минобороны России ведется активная работа по возобновлению и сохранению славных спортивных и исторических традиций. Часть этой работы завершена сегодня Военным институтом физической культуры: был найден, восстановлен и изготовлен памятный знак института, по образцу нагрудного знака Главной гимнастическо-фехтовальной школы, право ношения которого императором предоставлялось офицерам, окончившим школу и лицам принимавшим участие в ее формировании», - рассказал Панков.

Замминистра добавил, что с сегодняшнего дня по решению министра обороны РФ восстановлена традиция награждения этим знаком выпускников, ветеранов и преподавателей института за особые заслуги в спорте и развитии физической культуры.

«Принято решение первые знаки вручить нашим выпускникам-Олимпийским чемпионам, а также ветеранам и офицерам института, проводившим эту работу. Прошу объявить вручение», - добавил Панков.

Нагрудный знак, в соответствии с описанием из указа от 16 июня 1911 года должен выглядеть так: «Знак состоит из лаврового венка, на который наложен Государственный герб. На груди орла - щит, на котором помещается в венке из дубовых листьев голова льва, из-под коей выдаются концы скрещивающихся винтовки, эспадрона и учебной штанги. Под щитом помещаются инициалы "Г.Г.Ф.Ш." (Главная Гимнастичеко-Фехтовальная Школа)».

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