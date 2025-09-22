В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды

В Санкт-Петербурге учреждена новая награда в сфере экономики и финансов – знак отличия «Отличник финансовой работы Санкт-Петербурга». Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление, согласно которому в 2025 году этой награды удостоятся восемь человек. Это станет первым случаем вручения данной награды в истории города.

Награда предназначена для граждан России, внесших исключительный вклад в бюджетную, налоговую и финансовую политику Санкт-Петербурга. При выборе кандидатов особое внимание уделялось высокому профессионализму и использованию инновационных подходов в решении финансовых задач. Таким образом, восемь специалистов, отличившихся в своей работе, получат знак отличия «Отличник финансовой работы Санкт-Петербурга» за выдающиеся достижения в финансовой сфере города.