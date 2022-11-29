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В Петербурге и Ленобласти полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дети улиц»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
На территории Санкт-Петербурга и Ленобласти полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Дети улиц»

В целях выявления безнадзорных детей, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, а также оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в социально-опасном положении, в период с 14 по 18 ноября 2022 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Дети улиц».

В нем приняли участие сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и подразделений по охране общественного порядка, а также представители районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и других заинтересованных субъектов системы профилактики.

В период мероприятия сотрудники полиции совместно с представителями субъектов системы профилактики провели порядка 200 рейдов. В территориальные органы МВД России на районном уровне доставлено 366 несовершеннолетних, из них безнадзорных несовершеннолетних – 62, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей – 105, в том числе 21 несовершеннолетний, находящийся в розыске.

В период операции за различные правонарушения в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Санкт–Петербургу и Ленинградской области помещены 19 подростков.

Кроме того, в образовательных организациях полицейскими проведено около 600 лекций и бесед, в том числе на родительских собраниях, с целью разъяснения наступления уголовной и административной ответственности за совершение противоправных деяний, в том числе, за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Источник: ГУ МВД
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