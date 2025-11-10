ента новостей

В деревне Белогорка благоустроили площадь

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Новое благоустроенное пространство в Гатчинском муниципальном округе благоустроено по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В деревне Белогорка завершилось благоустройство площади, заменившее старый асфальт и временные торговые киоски. На площади площадью 3750 квадратных метров было создано уютное место для проведения различных мероприятий, таких как праздники и концерты. Здесь также организовано торговое пространство, установлены городские качели и скамейки для отдыха. В рамках проекта была обустроена парковка, высажены кустарники и деревья, а также установлено современное энергоэффективное освещение.

Особое внимание уделили созданию условий для маломобильных граждан, чтобы они могли легко передвигаться по новой площади. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2024 году проект получил поддержку от 483 местных жителей во время голосования. В 2025 году в Ленинградской области в рамках этого же нацпроекта планируется благоустроить почти 100 общественных пространств.

