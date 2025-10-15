ента новостей

В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства

Александр Беглов: В Центральном районе Петербурга открыты два новых общественных пространства

Сегодня, 15 октября, в Санкт-Петербурге состоялось долгожданное открытие сквера Галины Старовойтовой, который был полностью благоустроен на Суворовском проспекте. Работы по обновлению этого общественного пространства были выполнены с высоким качеством и вниманием к деталям. Специалисты провели замену газонного покрытия, что сделало территорию более ухоженной и привлекательной для горожан. Также были проложены новые удобные дорожки, которые обеспечивают комфортное передвижение по скверу. Установленные скамейки предлагают жителям и гостям города возможность отдохнуть и насладиться окружающей природой. Кроме того, ограждение сквера было тщательно отреставрировано, что добавило месту эстетического облика и безопасности.

Одним из ключевых этапов благоустройства стало озеленение территории. В сквере было высажено более 1100 различных растений, что не только улучшило внешний вид пространства, но и способствовало созданию более здоровой городской экосистемы. Это важный шаг к улучшению качества жизни в городе. В рамках этого благоустройства также было открыто новое общественное пространство - Джазовый сквер, который стал еще одним местом для отдыха и культурных мероприятий в Центральном районе Санкт-Петербурга. Открытие этого сквера прошло торжественно и привлекло внимание многих горожан.

Джазовый сквер стал частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», который направлен на создание комфортных и доступных мест для отдыха. Губернатор города Александр Беглов ранее сообщал о завершении работ по благоустройству общественного пространства на Загородном проспекте в эфире телеканала «78», в программе «Петербург. Новый взгляд». Он отметил, что создание тематических общественных пространств является важным направлением работы по благоустройству Санкт-Петербурга.

Джазовый сквер, расположенный в квартале с плотной исторической застройкой, выполняет сразу несколько функций: он служит как транзитным маршрутом для горожан, так и местом для отдыха. На детской площадке установлены игровые комплексы, выполненные в виде музыкальных инструментов, что создает уникальную атмосферу и способствует развитию творческих способностей детей. Кроме того, в сквере была обеспечена доступная среда для маломобильных граждан, что является важным аспектом инклюзивного городского пространства.

В Джазовом сквере также созданы условия для проведения концертов и различных развлекательных мероприятий. Была построена сцена и оборудованы места для зрителей, что позволит проводить культурные события на открытом воздухе. Губернатор подчеркнул, что существующее озеленение Джазового сквера, в которое входят более 90 деревьев и 669 кустарников разных пород, было сохранено, а дополнительно высажено около 600 новых растений, что значительно улучшает экологическую ситуацию в этом районе.

На прилегающей к Джазовому скверу территории завершились работы по ремонту спортивной площадки Центра физической культуры, спорта и здоровья Центрального района. Здесь были установлены новые комплексы для занятий общей физической подготовкой, а также оборудованы зоны для воркаута. Важным дополнением стали антивандальный теннисный стол и баскетбольная стойка с щитом и кольцом. Обновление покрытия площадки и ремонт ограждений сделали это место более функциональным и безопасным для занятий спортом.

Губернатор отметил, что в рамках нового петербургского стандарта благоустройства применяется комплексный подход, который подразумевает координацию работы различных служб и согласование планов властей и инвесторов с пожеланиями петербуржцев. Он также добавил, что к 2025 году, после ввода в эксплуатацию более 50 объектов благоустройства, общее количество новых общественных пространств, созданных в Санкт-Петербурге с 2019 года, превысит 330. Это свидетельствует о том, что город активно работает над улучшением качества жизни своих жителей и созданием комфортной городской среды.

