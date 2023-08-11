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Питерец.ру » Общество » В Выборге благоустроили Сад скульптур

В Выборге благоустроили Сад скульптур

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Вторая жизнь полюбившихся выборжанам скульптур, детская площадка в стиле хоббитов и изящная подсветка

Вторая жизнь полюбившихся выборжанам скульптур, детская площадка в стиле хоббитов и изящная подсветка — новое комфортное пространство уже оценили жители.

«Получилось красивое место, где можно хорошо провести время: прогуляться на свежем воздухе, полюбоваться красотой. Скульптуры — Кузнец, Орфей, Волк и другие - обрели вторую жизнь и выглядят с подсветкой, пьедесталами и благоустроенным вокруг пространством совершенно по-новому. Всего в этом году Ленобласть благоустраивает по нацпроекту 106 общественных территорий, почти 30 уже готовы», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградкой области Александр Тимков.

За благоустройство Сада скульптур проголосовали выборжане. В 2022 году они выбрали проект, который предстоит воплотить — и вот работы завершены. Здесь обустроены набивные пешеходные дорожки, входные зоны и зоны под скульптурами выложены брусчаткой, установлены опоры освещения, сделана подсветка скульптур, видеонаблюдение, установлены скамейки, высажены деревья и кустарники. Детская площадка с безопасным покрытием выполнена в стиле домиков хоббитов. Работы прошли по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

Сад скульптур был украшен гранитными композициями во время симпозиума скульпторов, который прошел в Выборге в 1988 году.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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